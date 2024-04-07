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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Serge Aurier'in sakatlığı nedeniyle oynatamazken, yeni sezonda transfer edeceği ismi belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Sarı kırmızılılar mayıs ayında şampiyon olarak yeni sezonda kaliteli futbolcuları kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda yönetim transfer harekatına şimdiden başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Galatasaraylı kurmayların sürpriz bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Galatasaray, ara dönemde Fulham'da oynayan Kenny Tete'yi istemiş alamayınca da Serge Aurier'i renklerine katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki sağ bekten kesinlikle vazgeçmiş değil.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Hollandalı futbolcunun İngiliz ekibi ile 1 yıllık opsiyonu var ama taraflar anlaşma sağlayamadı. Yani Tete sezon sonunda serbest kalabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Tete için Cimbom, ikinci İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Aurier ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kadrosu için Tete'yi mutlaka istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek

Sağ bekin yanı sıra sol bek ve stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki Hollandalı için tüm şartlar zorlanacak.

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