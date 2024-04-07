GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sağ bek hamlesi! Aurier'in yerine gelecek
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray, gelecek sezon planlamalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar Serge Aurier'in sakatlığı nedeniyle oynatamazken, yeni sezonda transfer edeceği ismi belirledi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, ara dönemde Fulham'da oynayan Kenny Tete'yi istemiş alamayınca da Serge Aurier'i renklerine katmıştı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki sağ bekten kesinlikle vazgeçmiş değil.
Hollandalı futbolcunun İngiliz ekibi ile 1 yıllık opsiyonu var ama taraflar anlaşma sağlayamadı. Yani Tete sezon sonunda serbest kalabilir.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Tete için Cimbom, ikinci İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor.
Aurier ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi kadrosu için Tete'yi mutlaka istiyor.
Sağ bekin yanı sıra sol bek ve stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki Hollandalı için tüm şartlar zorlanacak.
Kenny Tete bu sezon Fulham'da toplam 18 maça çıktı.
Hollandalı sağ bek bu karşılaşmalarda 1 gol yaptı.
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