TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı radarına aldığı ifade ediliyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Alanyaspor'un Oğuz Aydın için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu bonservisi çok bulduğu, pazarlıklarla düşürmeyi hedeflediği kaydedildi.
Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna davet edilmişti.
23 yaşındaki hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 32 maça çıktı. Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.
Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon 300 bin euro.
AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuz Aydın daha sonra Bucaspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi.
DİĞER