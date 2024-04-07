Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı radarına aldığı ifade ediliyor. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 09:34
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Kadrosuna yerli takviyede bulunmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de forma giyen genç futbolcuya kanca attığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Okan Buruk'un ısrarları sonrası genç oyuncu için pazarlıkların başlayacağı kaydedildi. Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı transfer etmek için harekete geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Sarı-kırmızılıların, Okan Buruk'un ısrarı sonrası genç hücumcuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Alanyaspor'un Oğuz Aydın için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu bonservisi çok bulduğu, pazarlıklarla düşürmeyi hedeflediği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Oğuz Aydın, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ve Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna davet edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

23 yaşındaki hücum oyuncusu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 32 maça çıktı. Oğuz Aydın bu karşılaşmalarda 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç oyuncu takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

Oğuz Aydın'ın Alanyaspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 23 yaşındaki hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 2 milyon 300 bin euro.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Oğuz Aydın'a kanca! İstenen rakam...

AZ Alkmaar altyapısında futbola başlayan Oğuz Aydın daha sonra Bucaspor ve Karacabey Belediyespor'da forma giydi.

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