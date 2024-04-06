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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın, Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak o İtalyan devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 09:08
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan gelecek sezon planlamalarına başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Cimbom'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'da ayrıca başka takıma kiralık olarak gönderilen futbolcuların durumu da yönetimi düşündürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Aslan'da bu futbolculardan birisi de Nicolo Zaniolo. Son olarak oyuncuyla ilgili ortaya çıkan o flaş gerçek gündeme oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Milliyet'in, Di Marzio'dan derlediği habere göre Zaniolo ile Napoli yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Yer alan haberde Napoli'nin sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk oyuncunun Nicolo Zaniolo olduğu aktarıldı. İtalyan devinin sezon sonunda yıldız isim için resmi adımları atması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Galatasaray'ın, yıldız oyuncu için hedeflediği bonservis bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

24 yaşındaki on numaranın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Aston Villa, sezon başında İtalyan yıldızın kiralanması karşılığında Galatasaray'a 5 milyon euro ödedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Zaniolo'nun bir sonraki kesin transferinden elde edilecek kardan yüzde 20 pay Roma'ya verilecek.

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