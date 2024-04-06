TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın, Aston Villa'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuya son olarak o İtalyan devinin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Milliyet'in, Di Marzio'dan derlediği habere göre Zaniolo ile Napoli yakından ilgileniyor.
Yer alan haberde Napoli'nin sportif direktörü olmaya hazırlanan Giovanni Manna'nın transfer listesindeki ilk oyuncunun Nicolo Zaniolo olduğu aktarıldı. İtalyan devinin sezon sonunda yıldız isim için resmi adımları atması bekleniyor.
Galatasaray'ın, yıldız oyuncu için hedeflediği bonservis bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu vurgulandı.
24 yaşındaki on numaranın sarı-kırmızılılar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Aston Villa, sezon başında İtalyan yıldızın kiralanması karşılığında Galatasaray'a 5 milyon euro ödedi.
Zaniolo'nun bir sonraki kesin transferinden elde edilecek kardan yüzde 20 pay Roma'ya verilecek.
Bu sezon Aston Villa'da 33 maçta forma terleten oyuncu 3 kez ağları havalandırdı.
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