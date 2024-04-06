TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Nicolo Zaniolo piyangosu! İtalyan devi talip oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sarı-kırmızılılar diğer yandan gelecek sezon planlamalarına başladı.

Cimbom'da takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Galatasaray'da ayrıca başka takıma kiralık olarak gönderilen futbolcuların durumu da yönetimi düşündürüyor.