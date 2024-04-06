Galatasaray'da Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız!

2023 Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Şanlıurfa bizi bağrına bastı. Çok özlüyorlar. Ne kadar heyecanlı olduklarını gördük. Bu bizi heyecanlandırdı. İki takımın burada Şanlıurfa'da bir arada olması çok daha güzel olurdu. Şanlıurfa şehri hem futbola ve büyük takımlara özlem duyuyor hem deprem gelirlerinin bu bölge ve çevreye bağışlanacak. Biz görevimizi yapmak için buradayız. Takımla hazırlandık. Ne olacak, tam olarak bilmiyoruz. Biz kendi üzerimize düşeni yapmak için buradayız.

"F.BAHÇE HANGİ OYUNCULARLA GELECEK BİLMİYORUZ"

Biz kendi işimize odaklandık. Antrenman periyodumuz vardı, onu doğru şekilde yaptık. Rakibimiz ne şekilde gelecek, nasıl çıkacak, ne yapacak bilmiyoruz. Değerlendirme yapamıyoruz. Yarın Fenerbahçe ile oynamayı çok isterdik. Ne olacak bilmiyorum. Biz ne gerekiyorsa oynamaya hazırız. Sonrasını bekleyeceğiz. Ne olacak bilmiyoruz. Duyduğumuz bildiğimiz Fenerbahçe gelecek ama hangi oyuncularla gelecek bilmiyoruz. Maçtan sonra konuşmak daha doğru olur.

Biz barış üzerinden mesaj veriyoruz. Tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar iyi. Yarın ve bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. Bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız.

Burada olduğumuz için mutluyuz. Şanlıurfa ve çevre illerden gelecek insanlar için büyük bir heyecan olacak. Bu organizasyon çok anlamlı bir organizasyon. Kupa dışında deprem bölgesi için yapılacak bir yardım maçı. Şanlıurfa ve çevre iller bizi merakla bekliyordu. Bu görev için buradayız. Bundan sonra deprem bölgesi ve üzerimize düşeni Galatasaray olarak yapmaya hazırız. Şampiyon olarak buradayız. Tekrar kupa kazanmak, müzemize bir kupa daha getirmek istiyoruz. Maçta ne olacağını tam olarak bilmesek de biz hazırız. Biz üzerimize düşeni yapıp kupayı kazanmak istiyoruz.

"TANSİYONUN DÜŞMESİNE İHTİYAÇ VAR"

Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri. Futbolun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Galatasaray olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. Kendi açımdan konuşuyorum, bu yolda devam edeceğiz. Burada bulunmamızın nedeni, geçen senenin şampiyonu olmamız. Gönül isterdi, hep beraber birbirimize sarılarak burada bir resim verip maçı oynasaydık. Burada beraber değiliz. Yarın ne olacak tam bilmiyorum. Biz Türk futbolu için, ülke için hiçbir şekilde kaosa ihtiyaç yok. Büyük şeyler yaşadık. Daha geçen sene deprem oldu, tüm kulüpler ve futbolcular birlik oldu. Buradaki maçın gelirleri deprem bölgesine gönderilecek. Tansiyonu düşürmek için, ligin de son periyodu biliyorsunuz, üzerimize düşeni yapmalıyız. Kazanan Türkiye ve Türk futbolu olsun. Ülkemizi düşünüyorsak daha verici olmamız gerekiyor.

Adnan Öztürk'ün 'Biz de U19'la çıkalım' sözleri hakkında:

Okumadım, dinlemedim, bilmiyorum. İlk defa duydum. Biz burada Galatasaray olarak yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarını, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrası 100. yıl Süper Kupası. Bu kupayı kazanmak için sahada olacağız. Karşımızdaki rakip önemli değil. Biz işimizi yapıp hazır olacağız. Rakip kimle çıkar kimle oynar bilemiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşuruz.

Maçın yarıda kalması durumunda kupa töreni olmayacak. Bu konuda düşünceniz nedir?

Biz burada TFF'nin bildirdiği saatte sahada olmak için varız. Gerisi bizim işimiz değil. Maç oynanırsa kupayı kazanırsak alırız. Maç oynanmazsa kurallar neyi gerektiriyorsa uymak zorundayız. Dışında bir şey beklemek saçma oluyor. Kurallar neyse üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup bizi izlemeye gelenlerle birlikte görevimizi yerine getirmek istiyoruz. Bizi uzun süredir bekliyorlardı. Maç olursa, olmazsa bir antrenman mı olur, ne olur bilmiyorum. Amacımız maçı oynamak. Biz kendi işimizi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Kuralları belirleyen biz değiliz, TFF'nin koyduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor.

Fenerbahçe'nin as takımla çıkmayacak olması sizi üzdü mü?

Bunu özellikle söyleme nedenlerimden biri, biz bu mutluluğu havaalanında yaşadıysak Fenerbahçe de yaşayacaktı. Bu insanları mahrum etmemek değerliydi. Ben duygulandım. Galatasaray, Şanlıurfa'ya gelmiş, inanılmaz bir mutluluk var. Hala otelin önündeler. Bu çok değerli. Bu ateşi söndürmemiz gerekiyor. Dün de maalesef bir Galatasaray taraftarı, yanında 14 yaşındaki kızıyla darp edildi. Bunların önüne geçmek için, özellikle bizim burada duran insanların doğru mesaj vermesi gerekiyor. Biz ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Ağabey kardeş, baba oğul farklı takımı tutabiliyor. Bu ortamda birbirimize daha çok sarılmalıyız. Keşke burada, sahada beraber olsaydık. Bunu hep dile getiriyorum. Benim isteğim bu olurdu."

FERNANDO MUSLERA: F.BAHÇE HAKKINDA YORUM YAPMIYORUM

Her şeyden önce çok teşekkürler. İlk defa Şanlıurfa'ya geldim, harika bir şehirmiş. Burada çılgın da bir taraftar vardı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir final olacak. Geçen sene çok büyük mücadele verip şampiyon oldu ve bu sayede Süper Kupa finali oynayacağız. Çok önemli bir maç bizim için. Biz mutluyuz. Çok iyi şekilde çalıştık. Çok önemli maç. Çıkıp oynamak için buradayız. Fenerbahçe hakkında yorum yapmıyorum, asla da yapmadım.

Şimdilik 12-13 yıl içerisinde 15-16 kupa kazandık. Gurur duyuyorum bununla. Sonuna kadar hak ediyoruz. Sahada görüyorsunuz bizi ama arkada tüm çalışanlarla, taraftarlarla, hocalarla birlikte kapsayıcı, yoğun bir çalışma geçiyor. Günün sonunda hedeflere ulaşıyor olmak bizi mutlu ediyor. Sadece kupalar değil aynı zamanda diğer bir gurur da 500. maçımı Galatasaray'da oynamış olmam. Bana gurur veren bir şey. Amacım fiziken dayanabilecek noktaya kadar oynamak. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocam beni istemeye devam ederse önümüzde birkaç yıl daha olacaktır.