Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI: "Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyadaki en önemli derbiler arasında yer derbilerden biri. Bu maçı buradaki insalara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum."