Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!
Son dakika spor haberleri... Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da açıklamalar yaptı. Özbek, "Pazar günü oynayacağımız derbi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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"Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah."
"Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor."
"Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyeye çıkmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum."
"Keşke gelseler, Urfa peygamberler şehri. Tarihteki yeri bambaşka Urfa'nın, mesajların verileceği en güzel yer. Keşke onlar da burada olsa ve kanaat önderleri olarak milletimize vereceğimiz mesajı Urfa'dan verebilsek."
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