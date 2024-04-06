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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'da açıklamalar yaptı. Özbek, "Pazar günü oynayacağımız derbi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 16:57
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa karşılaşmasında yarın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşıya karşıya gelecek. Maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyadaki en önemli derbiler arasında yer derbilerden biri. Bu maçı buradaki insalara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

"Derbi bu söylemlerle zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

"Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

"Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Süper Kupa sözleri!

"Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyeye çıkmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum."

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