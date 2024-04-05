Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finalinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sarı-lacivertlilerin U19 takımı ile çıkacağını açıkladığı maçla ilgili aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacaklarını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Bilecik, "Farklı bir şey gelmedikçe bütün hazırlığımızı U19 takımıyla Urfa'ya gidecek şekilde yapıyoruz. Taraftarımız bize güvensin. Bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek isterim. Biz son derece iyi bir akıl koyarak Urfa'ya gidiyoruz. Bize güvenin. Orada sizleri kötü hissettirecek ve sıkıntıya sokacak, 'Ya böyle bir karar mıydı?' sorusunun gelebileceği bir noktada olmayacaksınız.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

U19 takımı net bir şekilde Urfa'ya gidecek ama bu noktada taraftarımızın kendilerini kötü hissedecek hiçbir nokta olmayacak. Hatta bu konuda da Ali Başkan'ın konuşması içerisinde de vardı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz perşembe günü ayın 7'sinde almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Süper Kupa maçının ertelenmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Erol Bilecik, "Biz ikisini; tarih erteleme ve yabancı hakemi beraber arzu ediyoruz. Fenerbahçe, Olympiakos ile 11 Nisan'da maça gidiyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Ülke puanlarının bu anlamda artması Türkiye için önemli olan bir hadise. Yunanistan'ın kendi liglerinde bütün bu maçlar ertelenmişken ama bizim rahatlıkla ertelenebilecek bir maçın ertelenmemesi bizim için olacak iş değil" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Bilecik, sahadan çekilme iddialarıyla ilgili ise, "Şu an bir şey söylemeyeyim. Bu konuda daha ilgili arkadaşlarımız gerekli organizasyon ve planlamayı yaptı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçını sarı-kırmızılılar tam motivasyon ile bekliyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Cimbom'da gözler 7 Nisan Pazar günkü dev buluşmaya çevrilmiş durumda.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Aslan büyük bir ciddiyet içinde ezeli rakibiyle karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa'ya U-19 Takımı ile çıkacağı yönündeki iddialara karşın konsantrasyonunu bozmuyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un bütün hazırlıklarını Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya ideal kadro ile çıkacağı şeklinde yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oyunculara da motivasyonlarının bozulmaması uyarısı yapılırken, "Bir final maçına çıkacağız ve rakibimizin ne yapacağı belirsiz. Biz en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve konsantre olmalıyız. Ligdeki rekabet üst düzeyde devam ediyor. Şimdi buna ara verip müzemize bir kupa daha koyalım" denildiği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...

Okan Buruk'un pazar günü oynanacak maçla ilgili ideal kadro üzerinde çalıştığı ve kesinlikle risk almadığı bildirildi.

DİĞER
Oyuncu Gizem Güneş anlattı: Hayatımın dönüm noktasını o yıl yaşadım…
MİT'ten Suriye'de operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu "Sorhin Çele" kod adlı Vahide Atalay etkisiz hale getirildi
Erden Timur'dan flaş hamle! Ali Koç...
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wanda Nara'dan olay paylaşım!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku!
KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Farklı, dualı, hadisli Kadir Gecesi mesajları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Nisan rakamları
5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI ⚖️| 2024 Avukatlar Günü resimli mesajları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wanda Nara'dan olay paylaşım! Wanda Nara'dan olay paylaşım! 11:00
Milan - Lecce maçı ne zaman? Milan - Lecce maçı ne zaman? 10:41
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! 10:39
Buruk'tan Süper Kupa kararı! F.Bahçe... Buruk'tan Süper Kupa kararı! F.Bahçe... 10:37
Brighton - Arsenal maçı ne zaman? Brighton - Arsenal maçı ne zaman? 10:25
Wolverhampton - West Ham United maçı ne zaman? Wolverhampton - West Ham United maçı ne zaman? 10:23
Daha Eski
Sakatlarda son durum ne? 5 isim... Sakatlarda son durum ne? 5 isim... 10:22
Luton Town - Bournemouth maçı ne zaman? Luton Town - Bournemouth maçı ne zaman? 10:20
Fulham - Newcastle United maçı ne zaman? Fulham - Newcastle United maçı ne zaman? 10:18
Everton - Burnley maçı ne zaman? Everton - Burnley maçı ne zaman? 10:15
Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? 10:12
Fırtına'nın vazgeçilmezi belli oldu! Fırtına'nın vazgeçilmezi belli oldu! 09:45