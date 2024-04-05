GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Süper Kupa kararı! Fenerbahçe...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile oynayacağı Süper Kupa finalinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sarı-lacivertlilerin U19 takımı ile çıkacağını açıkladığı maçla ilgili aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Taraftarlarımızdan herhangi bir maça gitme organizasyonunu yapmasına gerek duymuyoruz. Akıllı ve akılcı bir şekilde davranarak gideceğiz ve aynı gün uçakla U19 takımız dönmüş olacak. Ama burada hem Urfa kentine hem de Urfalı kardeşlerimize bir mesajım var. Biz perşembe günü ayın 7'sinde almış olduğumuz kararla orada bir rekabeti simgeleyen müthiş bir futbolun oynanabileceği atmosferden de bir anlamda affımızı istemiş olduk.
Şöyle bir boynumuzun borcu olsun diye yönetim kurulunda almış olduğumuz bir karar var. Sezon bittikten sonra veya uygun olduğumuz bir tarihte Futbol A Takımı'mızı Urfa'ya götüreceğiz. Urfa'ya Fenerbahçe A Takımı'nı seyredebileceği bir organizasyona imza atacağız" şeklinde konuştu.
Süper Kupa maçının ertelenmemesinin yanlış bir karar olduğunu belirten Erol Bilecik, "Biz ikisini; tarih erteleme ve yabancı hakemi beraber arzu ediyoruz. Fenerbahçe, Olympiakos ile 11 Nisan'da maça gidiyor.
Ülke puanlarının bu anlamda artması Türkiye için önemli olan bir hadise. Yunanistan'ın kendi liglerinde bütün bu maçlar ertelenmişken ama bizim rahatlıkla ertelenebilecek bir maçın ertelenmemesi bizim için olacak iş değil" dedi.
Bilecik, sahadan çekilme iddialarıyla ilgili ise, "Şu an bir şey söylemeyeyim. Bu konuda daha ilgili arkadaşlarımız gerekli organizasyon ve planlamayı yaptı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçını sarı-kırmızılılar tam motivasyon ile bekliyor.
Cimbom'da gözler 7 Nisan Pazar günkü dev buluşmaya çevrilmiş durumda.
Aslan büyük bir ciddiyet içinde ezeli rakibiyle karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa'ya U-19 Takımı ile çıkacağı yönündeki iddialara karşın konsantrasyonunu bozmuyor.
Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un bütün hazırlıklarını Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya ideal kadro ile çıkacağı şeklinde yaptığı öğrenildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oyunculara da motivasyonlarının bozulmaması uyarısı yapılırken, "Bir final maçına çıkacağız ve rakibimizin ne yapacağı belirsiz. Biz en iyi şekilde hazırlanmalıyız ve konsantre olmalıyız. Ligdeki rekabet üst düzeyde devam ediyor. Şimdi buna ara verip müzemize bir kupa daha koyalım" denildiği bildirildi.
Okan Buruk'un pazar günü oynanacak maçla ilgili ideal kadro üzerinde çalıştığı ve kesinlikle risk almadığı bildirildi.
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