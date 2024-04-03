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GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u devirerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Hakim Ziyech, oyundan alındıktan sonra yaptığı hareketle gündem oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 10:45
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GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Mücadelenin 12. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

DZEKO'YU YAKALADI

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında attığı golle, bu sezon ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı. Icardi böylece gol krallığı yarışında zirvede olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

BURUK, LUCESCU'YU SOLLADI

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Hatayspor ile karşılaştı. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Okan Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

MAÇ SONU ÜÇLÜSÜ MUSLERA'DAN

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik galibiyetini tribünlere giderek kutladı. Bu karşılaşmaya ile birlikte Galatasaray'da 500. resmi müsabakasına çıkan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Muslera'nın açıklama yaptığı sırada karma alandan takım otobüsüne doğru hareket eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Uruguaylı kaleciyle ilgili, "Söylenecek bir şey yok. Türkiye'nin en iyisi şu an. Çok da seviyorum kendisini. 500 olmasa da bir 100, 200 maç daha oynayabilir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

YENİLMEZLİK SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI

Ligdeki son yenilgisini ilk yarıda deplasmanda Hatayspor'a karşı alan Galatasaray, sahasındaki Hatay maçıyla yenilmezlik serisini 19 müsabakaya çıkardı. Aslan son 12 karşılaşmadan da sahadan 3 puanla ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Kritik Hatayspor virajını hatasız geçen Galatasaray'da Hakim Ziyech'ten şok bir tepki geldi.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de başlattığı Faslı futbolcu, 68. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi.

GALATASARAY HABERİ - Hakim Ziyech'ten şok tepki! Yedek kulübesinde...

KRAMPONUNU FIRLATTI

Yedek kulübesine gelen ve yerine oturan Ziyech, sinirli görüntüsüyle dikkat çekti. Deneyimli futbolcu, kramponunu çıkardıktan sonra yere fırlatarak tepki gösterdi.

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