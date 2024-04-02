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Zaha: Icardi'yle sorun yok
Sosyal medyada yayın yapan Wilfried Zaha, takım arkadaşı Mauro İcardi ile arasında problem olmadığını söyledi. Fildişi Sahilli oyuncu, ''Mauro ile birbirimizi sosyal medyada takip etmiyoruz diye niye aramızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz? Bizim aramız gayet iyi, sosyal medyadan herkesi takip edemeyiz. Bu aramızın iyi olmadığı manasına gelmez. Biz takım arkadaşıyız'' açıklamasında bulundu.
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