Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgisini çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un birçok mevkide fayda sağladığı genç oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. Transferde oldukça ısrarcı olan İtalyan devi, Barış Alper Yılmaz için daha önce yaptığı teklifi yükseltti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki futbolcu, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Okan Buruk'un 'joker'i konumundaki Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi.
NAPOLI BARIŞ ALPER'İ İSTİYOR!
Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin ilgisi oldukça ciddi.
Okan Buruk'un birçok mevkide görev vermesi sebebiyle 'Joker' olarak anılan genç futbolcu için daha önce 12 milyon euro'su garanti bonuslarla 20 milyon euro'yu bulan bir teklifte bulunan İtalyan ekibi teklif yükseltti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Napoli transfer için garanti ücret teklifini 16'ya, başarı bonuslarıyla birlikte toplam tutarı da 25 milyon euro'ya çıkardı.
Devre arasında gelen ilk teklifte sarı kırmızılı yönetim 23 yaşındaki başarılı oyuncu için 20 milyon euro garanti ücret talep etmişti.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI!
Barış Alper'in menajeriyle Napoli Sportif Direktörü Mauro Meluso'nun transfer görüşmesi için bir araya geldiği iddia edildi.
Galatasaray yönetimi ise Barış Alper konusunda aceleci davranmak istemiyor. Oyuncuyu elde tutmak için ücretine zam yapan sarı kırmızılı yönetim, Barış'ın EURO 2024'te piyasasının daha da artacağını öngörüyor.
Yönetim, İtalyan ekibiyle şampiyona sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Eğer Barış Alper gitme konusunda ısrarcı olursa pazarlıklar somut bir şekilde başlayacak.
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