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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilirken gündeme gelen isimlerden biri de Portekizli Teknik Adam Sergio Conceiçao olmuştu. Sarı-lacivertli yönetim, Conceiçao ile anlaşma sağlarsa 52 yaşındaki ismin İstanbul'a davet edileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 17:13
Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor.

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Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Sarı-lacivertliler, Dirk Kuyt'ın milli araya kadar teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Yerli ve yabancı olmak üzere birçok teknik direktörün adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Öte yandan ismi Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü ile anılan Sergio Conceiçao hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Sarı-lacivertli yönetimin bugün yaptığı toplantıda Başkan Aziz Yıldırım'ın tercihinin yabancı teknik direktör olması nedeniyle Conceiçao'nun favori aday olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör ile Göztepe maçından önce görüştüğü belirtildi.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Conceiçao'nun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ancak bazı şartlarının olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığına göre Conceiçao'nun Fenerbahçe'den 2,5 yıllık kontrat beklediği, sarı-lacivertli yönetimin ise 52 yaşındaki teknik adamı 1,5 yıllık kontrata ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe yönetiminin Conceiçao ile sözleşme süresinde uzlaşma sağlanırsa kendisini İstanbul'a davet edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

52 yaşında olan ve şu anda aktif olarak takım çalıştırmayan Sergio Conceiçao, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'ın Teknik Direktörlüğünü üstlenmişti.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

2017-2024 yılları arasındaki 7 yıllık süre boyunca Porto'yu çalıştıran Conceiçao, 4 kere Portekiz Kupası, 3 kere Portekiz Ligi, 3 kere Portekiz Süper Kupası ve 1 kere de Portekiz Lig Kupası'nı kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

2024 yazında Porto'dan ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024 tarihinde Milan'ın başına geçmiş ve 2024/25 sezonunun sonuna kadar Milan'ı çalıştırmıştı.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

Conceiçao, Milan'da ise İtalya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri! O konuda anlaşılırsa İstanbul'a gelecek

8 Ekim 2025'te Al-Ittihad'ın başına geçen 52 yaşındaki teknik adam, 2026 yılında ayrıldığı Suudi Arabistan ekibinde ise herhangi bir kupa kazanma başarısı gösterememişti.

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