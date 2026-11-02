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Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta? 2 Kasım Premier Lig

Newcastle United ve Everton, İngiltere Premier League'in 9. haftasında kozlarını paylaşacak. Dört gün önce Lig Kupası'nda karşılaşan ekiplerin bu kez ligdeki randevusu gündemde. Newcastle United-Everton maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:28
Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta? 2 Kasım Premier Lig

İngiltere Premier League'de 9. haftanın son karşılaşmasında Newcastle United ile Everton kozlarını paylaşacak. St. James' Park'ta oynanacak maç öncesinde iki takım arasındaki bir puanlık fark dikkat çekiyor. Everton, İngiltere Lig Kupası'nda mağlup ettiği rakibiyle bu kez ligde karşı karşıya gelecek. Peki, Newcastle United-Everton maçı bugün mü, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nereden izlenir ve son durum nasıl? İşte detaylar...

Newcastle United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

NEWCASTLE UNITED-EVERTON MAÇI BUGÜN MÜ, NE ZAMAN?

Newcastle United-Everton maçı 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Premier League'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında Newcastle United, Everton'ı St. James' Park'ta konuk edecek.

Newcastle United'ın resmî açıklamasına göre mücadele başlangıçta 31 Ekim Cumartesi günü planlanmıştı. İngiltere'deki yayın programı düzenlemesinin ardından karşılaşma 2 Kasım Pazartesi gününe alındı.

NEWCASTLE UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Newcastle United-Everton karşılaşması beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki yayıncı kuruluş, Premier League'in 9. hafta programında bu karşılaşmaya da yer verdi.

NEWCASTLE UNITED VE EVERTON'IN LİGDEKİ DURUMU

Newcastle United, Premier League'deki ilk 8 maçında 11 puan toplayarak 9. haftaya 12. sırada girdi. Ev sahibi ekip bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, 12 gol atarken kalelerinde 14 gol gördü.

Everton ise ilk 8 karşılaşmada 10 puan elde ederek 14. sırada yer aldı. Deplasman ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle yoluna devam ediyor. David Moyes'un öğrencileri bu süreçte rakip ağları 8 kez havalandırırken 9 gol yedi.

EVERTON, NEWCASTLE UNITED'I LİG KUPASI'NDA ELEDi

Everton, 29 Ekim 2026 tarihinde oynanan İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki mücadelede ev sahibi ekip, James Garner ve Hayden Hackney'nin ilk yarıda attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Thierno Barry farkı üçe çıkarırken Newcastle United'ın golünü Dan Burn kaydetti. Everton bu galibiyetle çeyrek finale yükseldi ve Fleetwood Town ile eşleşti. Newcastle United ise kupaya son 16 turunda veda etti.

NEWCASTLE UNITED-EVERTON CANLI TAKİP EKRANI

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