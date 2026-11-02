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Ziraat Türkiye Kupası
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesinde Mason Greenwood sevinci yaşanıyor. Ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer alamayan yıldız futbolcudan, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 16:21
Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Fenerbahçe'de gözler, hafta içinde oynanacak kritik Liverpool mücadelesine çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Avrupa sahnesinde önemli bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde, takımın hücum hattındaki etkili isimlerinden Mason Greenwood'un sağlık durumu da yakından takip ediliyordu.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Greenwood takımla çalışmalara başladı
Ağır gribal enfeksiyon nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve bu nedenle Göztepe karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmeyen Mason Greenwood'dan sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Greenwood'un antrenmana katılması, Liverpool maçı öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Yıldız oyuncunun antrenmanlardaki durumu ve fiziksel olarak kendisini ne kadar hazır hissettiği, karşılaşma öncesindeki son değerlendirmelerde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Liverpool karşısında forma giymesi bekleniyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Liverpool ile oynayacağı kritik mücadelede Mason Greenwood'un sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Greenwood'un bu sezonki performansı
Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, toplam 1247 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...

Bu süre içerisinde 7 gol ve 4 asist üreten Greenwood, toplam 11 gole doğrudan katkıda bulundu.

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