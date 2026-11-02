Fenerbahçe'de Mason Greenwood gelişmesi! Liverpool maçında...
Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesinde Mason Greenwood sevinci yaşanıyor. Ağır gribal enfeksiyon nedeniyle Göztepe karşılaşmasının kadrosunda yer alamayan yıldız futbolcudan, Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarları sevindiren haber geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2026 16:21
Greenwood takımla çalışmalara başladı
İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'nin bugün yaptığı antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Greenwood'un antrenmana katılması, Liverpool maçı öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Yıldız oyuncunun antrenmanlardaki durumu ve fiziksel olarak kendisini ne kadar hazır hissettiği, karşılaşma öncesindeki son değerlendirmelerde belirleyici olacak.
Liverpool karşısında forma giymesi bekleniyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Liverpool ile oynayacağı kritik mücadelede Mason Greenwood'un sahada olması bekleniyor.
Greenwood'un bu sezonki performansı
Mason Greenwood, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın hücum gücüne önemli katkı sağladı.
Tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada görev alan yıldız futbolcu, toplam 1247 dakika sahada kaldı.
Bu süre içerisinde 7 gol ve 4 asist üreten Greenwood, toplam 11 gole doğrudan katkıda bulundu.
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