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Galatasaray Stuttgart maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:37
Galatasaray Stuttgart maçına hazır

Sarı-kırmızılı ekip, 3 Kasım Salı saat 20.45'te RAMS Park'ta yapılacak müsabaka öncesinde son çalışmasını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve hız çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde Stuttgart maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.

TAM KADRO

Galatasaray, Stuttgart müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi hazırlıklarını eksiksiz olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray'da sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.

BAŞKAN ÖZBEK ANTRENMANDA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, antrenman sırasında teknik direktör Okan Buruk ile görüştü.

Çalışmanın başlamasının ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile sahaya inen başkan Özbek'i Okan Buruk ile yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu karşıladı.

Buruk ile bir süre sohbet eden Özbek, teknik ekip ve futbolculara selam vererek sahadan ayrıldı.

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