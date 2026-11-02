Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya gelecek. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde üç puan arayacak. Peki, Galatasaray-Amedspor maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray-Amedspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi şehirde ve hangi stadyumda yapılacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Sarı-kırmızılılar, ligdeki önemli mücadelelerinden birinde Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.

Galatasaray, bu karşılaşmanın öncesinde 3 Kasım Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile mücadele edecek. Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması ise millî ara öncesindeki son lig sınavı olacak.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşması Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlangıç saati, 2026-2027 sezonunun 11. hafta maç programında yer alıyor.

İki takım da cumartesi akşamı oynanacak karşılaşmada sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Galatasaray iç saha avantajını kullanmak, Amed Sportif Faaliyetler ise deplasmandan puanla dönmek isteyecek.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Mücadelede ev sahibi takım Galatasaray olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 11. haftasında taraftarının önünde sahaya çıkacak. Amed Sportif Faaliyetler ise sezonun dikkat çeken deplasmanlarından birinde İstanbul'da puan mücadelesi verecek.

GALATASARAY-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Amedspor karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor. Süper Lig'in Türkiye'deki yayın hakları beIN SPORTS'ta bulunuyor.

7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, 11. haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalarından biri olacak.