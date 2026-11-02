Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. Sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'si, tarihi bir başarıya sahne oldu. Mercedes'in 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak sezonun bitimine dört yarış kala ilk dünya şampiyonluğunu garantiledi. Peki, Formula 1 2026 şampiyonu kim oldu, Kimi Antonelli kaç puana ulaştı ve hangi rekorları kırdı? İşte ayrıntılar...

FORMULA 1 2026 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda pilotlar şampiyonluğunu Mercedes sürücüsü Kimi Antonelli kazandı. Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayan İtalyan pilot, henüz 20 yaşındayken kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yarış öncesinde şampiyonluğunu garantilemek için dokuzuncu sırada finiş görmesi yeterli olan Antonelli, podyuma çıkarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Genç pilot, sezonun kalan dört yarışının sonucuna bakılmaksızın zirvedeki yerini kesinleştirdi.

KIMI ANTONELLI FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİ!

Kimi Antonelli, 20 yaşında dünya şampiyonu olarak Formula 1 tarihinin en genç şampiyon pilotu unvanını kazandı. İtalyan sürücü, 2010 yılında 23 yaşındayken ilk şampiyonluğunu elde eden Sebastian Vettel'e ait rekoru geride bıraktı.

Antonelli ayrıca 1953 yılında dünya şampiyonu olan Alberto Ascari'den sonra bu başarıya ulaşan ilk İtalyan pilot oldu. Böylece İtalya'nın Formula 1'deki 73 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi.

MEKSİKA GRAND PRIX'SİNİ KİM KAZANDI?

Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde yarışı Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı sürücü, 71 turluk mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak sezonun üçüncü yarış zaferini elde etti.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton ikinci sırayı alırken Mercedes'ten Kimi Antonelli üçüncü oldu. Antonelli'nin şampiyonluğunu ilan ettiği mücadelede Charles Leclerc dördüncü, Lando Norris ise beşinci sırayı aldı.

FORMULA 1 2026 PİLOTLAR PUAN DURUMU

Meksika Grand Prix'sinin ardından Kimi Antonelli, 380 puanla dünya şampiyonluğunu garantiledi. İkinci sıradaki Max Verstappen 261 puana ulaşırken Lewis Hamilton 259 puanla üçüncü sırada yer aldı.

George Russell 250 puanla dördüncü, Charles Leclerc ise 245 puanla beşinci sırada bulunuyor. Kalan yarışlar öncesinde şampiyonluk kesinleşirken diğer sıralamalar için mücadele devam ediyor.

MERCEDES'İN ŞAMPİYONLUK HASRETİ SONA ERDİ

Kimi Antonelli, 2020 yılında Lewis Hamilton'ın elde ettiği dünya şampiyonluğundan sonra Mercedes'e ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandırdı. İtalyan sürücü, Formula 1'deki ikinci sezonunda zirveye ulaşmayı başardı.

Mercedes, 2026 sezonunda Antonelli ve George Russell ile şampiyonluk mücadelesinde önemli sonuçlar elde etti. Antonelli'nin Meksika'daki başarısı, takımın pilotlar şampiyonluğu tarihinde yeni bir dönüm noktası oldu.

FORMULA 1'DE SIRADAKİ YARIŞ NE ZAMAN?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki mücadele, 8 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek Sao Paulo Grand Prix'si olacak. Brezilya'daki yarış, Interlagos olarak da bilinen Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Şampiyonluğun kesinleşmesine rağmen sezonun bitimine dört yarış bulunuyor. Brezilya'nın ardından Las Vegas, Katar ve Abu Dabi Grand Prix'leriyle 2026 sezonu tamamlanacak.