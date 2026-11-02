Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...
Euro Club Index, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlaması beklenen takımı ve tüm ekiplerin sezon sonunda ulaşacağı tahmini puanları açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 12:43
Puanı: 8
Puanı: 4
15-GENÇLERBİRLİĞİ
Puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 35
14-ÇAYKUR RİZESPOR
Puanı: 11
Tahmini sezon sonu puanı: 38
13-KONYASPOR
Puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 39
12-ALANYASPOR
Puanı: 12
Tahmini sezon sonu puanı: 39
11-ERZURUMSPOR
Puanı: 14
Tahmini sezon sonu puanı: 40
10-KOCAELİSPOR
Puanı: 16
Tahmini sezon sonu puanı: 43
9-GÖZTEPE
Puanı: 15
Tahmini sezon sonu puanı: 45
8-ÇORUM FK
Puanı: 16
Tahmini sezon sonu puanı: 49
7-BAŞAKŞEHİR
Puanı: 14
Tahmini sezon sonu puanı: 50
6-KASIMPAŞA
Puanı: 17
Tahmini sezon sonu puanı: 50
5-AMED SK
Puanı: 23
Tahmini sezon sonu puanı: 52
4-FENERBAHÇE
Puanı: 16
Tahmini sezon sonu puanı: 70
Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 25.4 olan şampiyonluk ihtimali, derbi yenilgisi sonrası yüzde 12.3'e, Göztepe mağlubiyetinin ardından ise yüzde 4.4'e düştü. Sezonu ikinci bitireceği tahmin edilen Fenerbahçe, 4. sırada yer buldu.
3-BEŞİKTAŞ
Puanı: 19
Tahmini sezon sonu puanı: 71
Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 10.2 olan şampiyonluk ihtimali, Kasımpaşa'ya kaybedilen 2 puan sonraı yüzde 6.7'ye geriledi.
2-TRABZONSPOR
Puanı: 22
Tahmini sezon sonu puanı: 71
Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 8.2 olan şampiyonluk ihtimali, Gaziantep FK karşısında 2-0'lık galibiyetinden sonra yüzde 9.2'e yükseldi. Sezonu 4. bitireceği tahmin edilirken, yeni tahminde 2. sıraya yükseldi.
GALATASARAY
Puanı: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 84
Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 57.1 olan şampiyonluk ihtimali, Konyaspor maçının ardından yüzde 79.5'a yükseldi.
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