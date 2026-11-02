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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Euro Club Index, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlaması beklenen takımı ve tüm ekiplerin sezon sonunda ulaşacağı tahmini puanları açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 12:43
Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

18-EYÜPSPOR

Puanı: 3
Tahmini sezon sonu puanı: 14

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Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

17-GAZİANTEP FK

Puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 30

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

16-SAMSUNSPOR

Puanı: 4
Tahmini sezon sonu puanı: 31

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

15-GENÇLERBİRLİĞİ

Puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 35

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

14-ÇAYKUR RİZESPOR

Puanı: 11
Tahmini sezon sonu puanı: 38

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

13-KONYASPOR

Puanı: 8
Tahmini sezon sonu puanı: 39

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

12-ALANYASPOR

Puanı: 12
Tahmini sezon sonu puanı: 39

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

11-ERZURUMSPOR

Puanı: 14
Tahmini sezon sonu puanı: 40

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

10-KOCAELİSPOR

Puanı: 16
Tahmini sezon sonu puanı: 43

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

9-GÖZTEPE

Puanı: 15
Tahmini sezon sonu puanı: 45

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

8-ÇORUM FK

Puanı: 16
Tahmini sezon sonu puanı: 49

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

7-BAŞAKŞEHİR
Puanı: 14
Tahmini sezon sonu puanı: 50

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

6-KASIMPAŞA
Puanı: 17
Tahmini sezon sonu puanı: 50

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

5-AMED SK

Puanı: 23
Tahmini sezon sonu puanı: 52

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

4-FENERBAHÇE
Puanı: 16
Tahmini sezon sonu puanı: 70

Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 25.4 olan şampiyonluk ihtimali, derbi yenilgisi sonrası yüzde 12.3'e, Göztepe mağlubiyetinin ardından ise yüzde 4.4'e düştü. Sezonu ikinci bitireceği tahmin edilen Fenerbahçe, 4. sırada yer buldu.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

3-BEŞİKTAŞ
Puanı: 19
Tahmini sezon sonu puanı: 71

Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 10.2 olan şampiyonluk ihtimali, Kasımpaşa'ya kaybedilen 2 puan sonraı yüzde 6.7'ye geriledi.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

2-TRABZONSPOR
Puanı: 22
Tahmini sezon sonu puanı: 71

Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 8.2 olan şampiyonluk ihtimali, Gaziantep FK karşısında 2-0'lık galibiyetinden sonra yüzde 9.2'e yükseldi. Sezonu 4. bitireceği tahmin edilirken, yeni tahminde 2. sıraya yükseldi.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

GALATASARAY
Puanı: 25
Tahmini sezon sonu puanı: 84

Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 57.1 olan şampiyonluk ihtimali, Konyaspor maçının ardından yüzde 79.5'a yükseldi.

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