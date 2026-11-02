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Anasayfa İspanya La Liga Deportivo-Osasuna maçı ne zaman, hangi kanalda? La Liga yayın bilgileri

Deportivo-Osasuna maçı ne zaman, hangi kanalda? La Liga yayın bilgileri

LaLiga'da Deportivo ile Osasuna, haftanın kapanış mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Deportivo-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Riazor'daki randevu öncesinde iki ekibin puan durumu, son maçları ve kadro gelişmeleri merak ediliyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 16:11
Deportivo-Osasuna maçı ne zaman, hangi kanalda? La Liga yayın bilgileri

İspanya LaLiga'da Deportivo ile Osasuna, 11. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşacak. Riazor'daki karşılaşmada iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek amacıyla sahaya çıkacak. Peki, Deportivo-Osasuna maçı bugün mü? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Deportivo-Osasuna maçı nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Deportivo-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN?

Deportivo-Osasuna maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İspanya LaLiga'nın 11. haftasına ait karşılaşma, A Coruña kentindeki ABANCA-RIAZOR Stadı'nda gerçekleştirilecek ve haftanın son müsabakası olacak.

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Deportivo ile Osasuna arasındaki mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya'da yerel saatle 21.00'de oynanacak karşılaşmada iki takım da ligdeki 11 puanlık toplamını artırmaya çalışacak.

Deportivo-Osasuna karşılaşması, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

DEPORTIVO VE OSASUNA'NIN LALIGA'DAKİ DURUMU

LaLiga'da 10 maç sonunda Deportivo ve Osasuna 11'er puanda bulunuyor. Ev sahibi Deportivo, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi elde ederken konuk ekip Osasuna 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Deportivo bu süreçte 13 gol atıp 13 gol yedi. Osasuna ise rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde 20 gol gördü. İki takımın da son haftalardaki puan kayıpları, Riazor'daki mücadelenin önemini artırıyor.

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI ÖNCESİ SON GELİŞMELER

Antonio Hidalgo yönetimindeki Deportivo, LaLiga'daki son altı maçında galibiyet alamadı. Son lig karşılaşmasında Atletico Madrid'e 1-0 kaybeden mavi-beyazlı ekip, hafta içinde Kral Kupası'nda Auriense CA'yı deplasmanda 3-0 yenerek moral kazandı.

Osasuna ise son lig maçında Sevilla deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle döndü. Jagoba Arrasate'nin öğrencileri, Kral Kupası'nda Atletico Calatayud'u 6-0 mağlup etmesine rağmen ligdeki deplasman performansını geliştirmek istiyor.

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇINDA SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR

Deportivo Teknik Direktörü Antonio Hidalgo, maç öncesinde Marc Casadó ve Zakaria Eddahchouri'nin iyileşme süreçlerinin sürdüğünü açıkladı. Pierre-Emerick Aubameyang'ın antrenmanlarda ilerleme kaydettiğini de belirten Hidalgo, oyuncunun dönüşü konusunda kesin bir tarih vermedi.

DEPORTIVO-OSASUNA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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