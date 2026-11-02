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Anasayfa İtalya Serie A Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta?

Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta?

Atalanta-Parma maçı için gözler İtalya Serie A'nın 10. haftasına çevrildi. Bergamo'da oynanacak mücadele öncesi iki takımın son performansı dikkat çekiyor. Peki Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden canlı izlenir? İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:58
Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Atalanta ile Parma karşı karşıya geliyor. Bergamo temsilcisi taraftarı önünde galibiyet ararken Parma, zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İki takımın son haftalardaki performansları karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, Atalanta-Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Atalanta-Parma maçı bugün mü, nereden canlı izlenir ve mücadele hangi statta oynanacak? İşte ayrıntılar...

Atalanta-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

ATALANTA-PARMA MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta-Parma maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonundaki 10. haftasının kapanış mücadelesi olacak. Her iki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek amacıyla sahaya çıkacak.

ATALANTA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta ile Parma arasındaki müsabaka, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. İtalya'da yerel saatle 20.45'te başlayacak mücadele, haftanın son Serie A karşılaşması olarak programlandı.

ATALANTA-PARMA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Atalanta-Parma maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport 2'nin televizyon yayınından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek. Yayın bilgisi S Sport Plus'ın resmî yayın akışında da yer alıyor.

ssportplus.com

ATALANTA-PARMA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ile Parma arasındaki karşılaşma, İtalya'nın Bergamo kentinde bulunan New Balance Arena stadında oynanacak. Atalanta'nın ev sahibi olduğu mücadele, ligdeki 10. haftanın son karşılaşması olması nedeniyle iki takımın haftayı hangi puanla tamamlayacağını da belirleyecek.

ATALANTA VE PARMA'NIN SERIE A'DAKİ SON DURUMU

Atalanta, Serie A'da geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandıran Bergamo temsilcisi, son iki lig karşılaşmasında Frosinone ile 4-4, Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Atalanta, Parma karşısında yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Parma ise ilk 9 haftada elde ettiği 5 puanla alt sıralarda bulunuyor. Son dört lig karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan konuk ekip, bu süreçte yalnızca 1 gol atabildi. Son maçında Udinese ile 0-0 berabere kalan Parma, Bergamo deplasmanında sezonun ikinci lig galibiyetini arayacak.

ATALANTA-PARMA MAÇI ÖNCESİ KADRO GELİŞMELERİ

Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Parma karşılaşması öncesinde özellikle savunma hattındaki eksiklerle ilgileniyor. Lega Serie A'nın maç öncesi değerlendirmesinde, Fiorentina karşılaşmasında sakatlanan Thomas Kristensen'in durumuna dikkat çekildi. Atalanta'nın kesin ilk 11'i karşılaşma öncesinde açıklanacak.

Parma Teknik Direktörü Alberto Gilardino ise Bergamo deplasmanı için 26 kişilik maç kadrosunu duyurdu. Parma'nın resmî açıklamasında Enrico Delprato, Mandela Keita, Giovanni Fabbian, Vincent Sierro ve El Bilal Toure gibi isimler yer aldı.

ATALANTA-PARMA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Atalanta-Parma karşılaşmasını İtalyan hakem Valerio Crezzini yönetecek. Crezzini'nin yardımcılıklarını Paolo Laudato ve Giovanni Boato üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem Giuseppe Collu, VAR hakemi ise Alessandro Prontera olacak.

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