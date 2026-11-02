Okan Buruk'tan Sane ve İlkay sözleri! "Süreleri az olduğu için..."

Galatasaray'da Okan Buruk ve futbolculardan Jakobs Stuttgart maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Okan Buruk: "Rakibimizi lig ve Avrupa olarak ayırabiliriz. Ligde istedikleri yerde değiller, 5 mağlubiyetleri vardı. Son maçı kazanıp 9 puana yükseldiler. Şampiyonlar Ligi'nde 7 puanla iyi durumdalar. İki farklı performansları var. Bizim için önemli olan son maç. Sezona 3'lü savunma başladılar, 4'lüye döndüler, 3'lüye geri döndüler. Hücum gücü yüksek 5 oyuncuyla oynadılar. Leverkusen'i yendiler ama maç 6-6 bitebilirdi. Leverkusen maçında çok cesur oynadılar. Çok pozisyona girdiler, çok pozisyon verdiler."

"Ön alan baskılara, birebir baskılara gittiler, sahada rakibi takip ettiler. Geçiş de yediler, geçiş de yaptılar. Rakibimize bakınca buradaki oyunları, dizilişlerini yarın göreceğiz. Hücumu iyi oynayan ama savunmada pozisyon veren bir takım. Aynı 11 başlarsalar, bizim için iyi bir maç oldu aslında Leverkusen maçı."

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

"Son maçta belki 3'lüye geçiş nedenlerinden biri sağ bekleri Vagnoman'ın olmaması. Stiller yok, çok önemli bir oyuncu. Bizim için avantaj Stiller'in olmaması. Tabii ki onun yerine birileri oynayacak. Bizim avantajımız hem tam kadroyuz hem formdayız. Fiziksel ve mental olarak formdayız. Bir önceki Şampiyonlar Ligi maçına gittiğimizde, Barcelona maçında sakatlıktan dönen oyuncular vardı, fiziksel olarak iyi durumda değildik. Bu sefer daha iyi durumdayız Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 6 puan çok önemli çünkü."

"TÜRK FUTBOLUNUN GALİBİYETLERE İHTİYACI VAR"

"Şampiyonlar Ligi bizim için sadece futbolcular değil, taraftarlar için de ayrı motivasyon. Kazanmak için birçok nedenimiz var. Bireysel, kulüp, taraftarların nedenleri var. Türk futbolunun galibiyetlere, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye ihtiyacı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Lille deplasmanı önemli bir galibiyetti. Burada kazanırsak 6 puanla yukarıya doğru adaylardan biri olacağız."

"Maçlar çok değişken oluyor. Sadece skora bakmamak gerekiyor, oyunlara bakmak gerekiyor. En çok pozisyon verdiğimiz maç Gençlerbirliği maçıydı, iyi savunma yapmadık ama gol yemedik. İyi savunma yaptığımız maçlarda gol yedik. Son maçta 4 gol attık. Ancak, Fenerbahçe maçı iyi sonlandırsak en az 5-6 atabileceğimiz bir maçtı. Önemli olan pozisyonlara girmek ve rakibe az pozisyon vermek. Maçın başından sonuna kadar aynu oyunu devam ettirebilmek. Savunmadaki coşkuyu takım halinde sürdürmek çok önemli, bunu Lille ve Fenerbahçe maçlarında yaptık. Konya maçında ilk yarı 2 pozisyon verdik ama ikinci yarı pozisyon vermedik. Forma girdik, oyuncularımız birbirini tanımaya başladı. Yeni gelen 2-3-4 oyuncuyla yeni bir takım oluyorsunuz. Adaptasyon bir süre alıyor. Buraları kazanarak geçmek çok önemliydi. Ligde gayet iyiyiz, Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükselebiliriz. İyi durumdayız, bunu sürdürmek için yarın kazanmak zorundayız."

"HEPSİNE ÇOK GÜVENİYORUM"

"Çok iyi hücumlarına sahibiz. Özellikle kanatta 4 tane çok önemli oyuncumuz var. Maç maç hepsini değerlendirdik. Hepsi oynayabilecek durumda. Stuttgart'a karşı oynayabilecek durumdalar, hiçbirini diğerinden ayır edemem. Son kararı bugün vereceğiz. Hepsine çok güveniyorum."

İLKAY VE SANE...

"Hem insan olarak hem de futbolcu yeteneği olarak çok iyi iki oyuncumuz var. Takıma destek olmaya çalışıyorlar. İlkay ve Leroy'dan çok mutluyuz, performansları üstüne koyarak gidecek, bundan eminiz. Geniş kadromuz var, bu kadro içinde yarış var, süreler değişebiliyor. Bu maç maç değişiklikler, rakibe göre değişiklikler, forma göre değişiklikler yapabiliyoruz. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi oynadığımız için oyuncu değiştirebiliyoruz. İkisi de çok çalışıyor. Kimse düşünmesin süreleri az olduğu için çalışma tempoları değişmedi, yüzde yüzleri ile çalışıyorlar. Aynı bölgedeki oyuncu sayısı nedeniyle süreler değişiyor ama katkılarının çok olacağını yüzde yüz biliyorum."

EREN VE JAKOBS SÖZLERİ

"Jakobs ve Eren gibi iki tane birbirinin iyiliğini isteyen, yarışan ve enerji yükselten oyuncu. Onların yeri farklı. Hem rakipler hem de birbirlerine karşı pozitifler. Bu çok değerli."

METİN ÖZTÜRK VE ABDULLAH KAVUKCU'NUN İSTİFALARI HAKKINDA...

"Biz maça odaklıyız. Çok bunlar istediğimiz şeyler değil, çok da iyi gittiğimiz dönemde böyle bir şey yaşamayı istemeyiz, istemiyoruz. Şu an maça odaklanmalıyız. Bunla ilgili karar verecek olan başkanımız var. Biz sadece futbol tarafını düşünüyoruz. Bu maç çok önemli, ne benim ne oyuncularım için hiçbir bahane yok."

"Sezon başları bizim için hep zor oluyor. Transfer dönemi, transferde beklentiler, transferler hep geç bitiyor, transferin son günleri transferler bitiyor. Sezon başı kampı, hazırlık maçlarını bir arada oynamıyorsunuz. Süreçler uzuyor. Taraftarın takıma olan umudu azalabiliyor, bu sene olmayacak deniliyor. Ben ve oyuncularım içeride çok rahatız. Ben oyuncularıma çok güveniyorum, performanslarına güveniyorum. Kendi performansıma ve ekibimin performansına çok güveniyorum. Ortamımıza güveniyorum. Büyük Galatasaray taraftarına çok güveniyorum. İçerideki her maçta, deplasmanda, deplasmanda otel önlerinde, havaalanında bize o pozitif havayı hep veriyorlar. O pozitif havayı hep alınca elimizden gelenin en iyisini yapıp layık olmaya çalışıyoruz. Şu an o kara bulutları dağıttık. Sadece sonuç olarak değil oyun olarak da çok daha iyi bir yere geliyoruz. Bu da önemli. Yarın çok önemli bir şans var elimizde. Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi'ndeki atmosferi inanılmaz etkileyici. Ben de oyuncularım da merakla bekliyor. Galatasaray tarihi için yarın önemli bir başarı bekliyoruz."

"Süreç hepsi. Tam kadroyuz. Lille deplasmanından kazanarak dönmemiz önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde 4-2'lik bir galibiyet ve iyi oyun vardı. Maçtan sonraki tabloya bakınca; Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde o kadar az deplasman maçı kazanmş ki... Burada hepsini tek tek sayarsın, 2000'den bu yana. Benim dönemimde bile Şampiyonlar Ligi tek galibiyetimiz Hertha Berlin maçıymış. En başarılı olduğumuz dönemde bile Şampiyonlar Ligi'nde tek galibiyet almışız deplasmanda. Oyuncular oynadıkça, birbirlerini tanıdıkça gelişiyorlar. Oyun olarak iyiye gittik. Psikolojik olarak iyi durumdayız. Kadromuz çok iyi, geniş kadromuz var. Tüm oyuncuları kullanıyoruz. Şu anda iyi durumdayız. Bunu yarın tekrar göstermek istiyoruz." dedi.

JAKOBS'UN AÇIKLAMALARI

Kazanmak gerektiğini ifade eden Jakobs, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Bütün takım çok ateşli. Taraftarın da ateşli olduğunu biliyorum. Yarın mutlaka kazanmamız gerekiyor. Tek gerçek bu" ifadelerinde bulundu.

"EREN İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Eren Elmalı ile ilgili gelen bir soru üzerine 27 yaşındaki sol bek, "Eren ile çok iyi bir ilişkimiz var. İkimiz de çok iyi performans sergiliyoruz. Hocanın beni oynatsa da bile hiçbir problemi yok. Hocamız şunu da biliyor, birbirimize başarılar diliyoruz. Ben de oynasam o da oynasa ikimizde birbirimize başarılar diliyoruz. İyi olmayı istiyoruz. Hocamızın bizim mevkimizde bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iki tane iyi oyuncu, iki tane iyi karakteriz. Her şeyi takım için yapmak istiyoruz. Galatasaray için bu çok iyi bir durum" dedi.

"HOCAMIZ GALATASARAY'IN TARİHİNE GEÇMİŞTİR"

Teknik direktör Okan Buruk'un başarılarıyla Galatasaray tarihine geçtiğini dile getiren Ismail Jakobs, "Hocamızın başarıları zaten her şeyi anlatıyor. Birçok insan o koltukta oturmak ister. Hocamız burada olmadığında anlaşılacaktır. Umarım bu şimdi yakın zamanda olmaz. Hocamız Galatasaray'ın tarihine geçmiştir. Bunu şu anda canlı yaşıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.