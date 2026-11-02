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Anasayfa İtalya Serie A Sassuolo-Fiorentina maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Sassuolo-Fiorentina maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Sassuolo-Fiorentina maçı, Serie A'nın 10. haftasında iki takım için önemli bir sınav olacak. Karşılaşma hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Canlı takip, stat, hakem ve takımların son performansına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2026 15:48
Sassuolo-Fiorentina maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İtalya Serie A'da 10. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Sassuolo, Fiorentina'yı konuk edecek. Ligde bekledikleri sonuçları alamayan iki ekip, kritik mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Sassuolo-Fiorentina maçı bugün mü, ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar..

Sassuolo-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Sassuolo-Fiorentina maçı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. İtalya Serie A'nın 2026-2027 sezonunda 10. hafta kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşmada Sassuolo ev sahibi olacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sassuolo-Fiorentina karşılaşması, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak. İtalya'da yerel saatle 18.30'da oynanacak mücadelede iki takım üç puan için sahaya çıkacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo-Fiorentina maçı, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport 2'nin bulunduğu televizyon platformlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmetinden takip edebilecek.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İtalya Serie A karşılaşmasına Reggio Emilia kentindeki Mapei Stadium - Città del Tricolore ev sahipliği yapacak. Sassuolo, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada son haftalardaki mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMU

Sassuolo, Serie A'da geride kalan 9 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 8 puan topladı. Son üç lig karşılaşmasını kaybeden ev sahibi ekip, Frosinone, Como ve Lazio karşısında sahadan puansız ayrıldı.

Fiorentina ise 9 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 5 puanda bulunuyor. Son karşılaşmasında Atalanta ile 2-2 berabere kalan mor-beyazlı ekip, Sassuolo deplasmanında kazanarak rakibiyle puanlarını eşitlemek istiyor.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sassuolo-Fiorentina mücadelesini Matteo Marcenaro yönetecek. Marcenaro'nun yardımcılıklarını Pietro Dei Giudici ve Andrea Bianchini üstlenirken karşılaşmanın VAR hakemi Gianluca Aureliano olacak.

Serie A'nın resmî açıklamasına göre Sassuolo'da Kristian Thorstvedt cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İki takımın kesinleşmiş ilk 11'leri ise karşılaşma öncesinde duyurulacak.

SASSUOLO-FIORENTINA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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