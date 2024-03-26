Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Sezonu zirvede tamamlayarak Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, bir yandan 2024/2025 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde de adından sıkça söz ettireceği hamleler yapmaya hazırlanıyor.