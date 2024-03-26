Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk futbolcu da belli oldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Sezonu zirvede tamamlayarak Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, bir yandan 2024/2025 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde de adından sıkça söz ettireceği hamleler yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak.
İç transfer çalışmalarını sürdüren ve Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Aslan'da ilk ayrılık netleşti.
OLIVEIRA YOLCU
Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı gelecek sene kadroda düşünmüyor. 2 yıl daha kontratı bulunan Portekizli oyuncu, kulüp arayışlarına başladı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüp bulamaması ya da takımdan ayrılmak istememesi halinde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.
Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilerek yeniden kadroya dahil edilmişti.
Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.
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