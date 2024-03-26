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Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvadı. Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak ilk futbolcu da belli oldu. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 10:58
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Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede bulunan sarı-kırmızılılarda gözler Atakaş Hatayspor maçına çevrildi.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Cimbom, milli ara sonrası 31. haftada RAMS Park'ta ağırlayacağı Akdeniz ekibini mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Sezonu zirvede tamamlayarak Okan Buruk yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray, bir yandan 2024/2025 sezonunun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Özellikle son iki sezonda kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer döneminde de adından sıkça söz ettireceği hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

İç transfer çalışmalarını sürdüren ve Fernando Muslera, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Aslan'da ilk ayrılık netleşti.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

OLIVEIRA YOLCU

Sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira'yı gelecek sene kadroda düşünmüyor. 2 yıl daha kontratı bulunan Portekizli oyuncu, kulüp arayışlarına başladı.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüp bulamaması ya da takımdan ayrılmak istememesi halinde sözleşmesinin feshedilmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Oliveira, Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı tartışma sonrası kadro dışı bırakılmış, daha sonra affedilerek yeniden kadroya dahil edilmişti.

Galatasaray'da ilk ayrılık yolda! Sözleşmesi feshediliyor

Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı.

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