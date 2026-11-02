Trabzonspor Basketbol Takımı'nda ayrılık yaşandı. Bordo-mavili kulüp, ABD'li basketbolcu Troy Caupain ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuya bugüne kadar takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Teşekkürler Troy Caupain! Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Teşekkürler Troy Caupain! Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz. https://t.co/mloNYjmVa3

— Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) November 2, 2026