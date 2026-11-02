Fransa Ligue 1'de 2026-2027 sezonunun 9. haftasında Lorient ile Brest karşı karşıya geliyor. Stade du Moustoir'da oynanacak Breton derbisinde ev sahibi Lorient, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken Brest deplasmanda üç puan arayacak. Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından güncellenen maç programı da belli oldu. Peki, Lorient-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Lorient-Brest hangi kanalda canlı yayınlanacak ve nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

Lorient-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

LORIENT-BREST MAÇI NE ZAMAN?

Lorient-Brest maçı 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Fransa Ligue 1'in 9. haftası kapsamında düzenlenecek karşılaşma, başlangıçta 31 Ekim Cumartesi günü için planlanmış ancak organizasyon takviminde değişikliğe gidilmişti.

LORIENT-BREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Lorient-Brest karşılaşması Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Fransa'da yerel saatle 20.45'te oynanacak mücadele, Lorient kentindeki Stade du Moustoir'da gerçekleştirilecek.

LORIENT-BREST MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lorient-Brest maçı, Türkiye'de beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransa Ligue 1'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS'un resmî haftalık yayın programında da karşılaşmanın kanal bilgisi doğrulandı.

LORIENT-BREST MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Lorient-Brest karşılaşmasının Morbihan Valiliğinin talebi üzerine 2 Kasım Pazartesi gününe ertelendiğini duyurdu. Böylece iki takımın 31 Ekim'de karşılaşmasını öngören ilk program değiştirilmiş oldu.

Lorient Kulübü de 26 Ekim'de yayımladığı açıklamayla erteleme kararını doğruladı. Karşılaşmanın 2026-2027 Ligue 1 sezonunun 9. haftası kapsamında oynanacağı belirtildi.

LORIENT VE BREST'İN SON MAÇLARI NASIL SONUÇLANDI?

Lorient, ligdeki son üç karşılaşmasında yenilgi yaşamadı. Angers deplasmanında 0-0 berabere kalan ev sahibi ekip, önceki haftalarda Monaco ve Paris FC'yi 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Bu sonuçlarla Lorient, derbi öncesinde 12 puana ulaştı.

Brest ise son lig maçında Nice'e 2-1 yenildi. Konuk ekip, bundan önce Lille ile 1-1 berabere kalırken Angers karşısında 5-1'lik galibiyet elde etti. Brest, 9. hafta öncesinde 9 puanla Lorient'in üç puan gerisinde bulunuyor.

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