GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 11 asist yaparak Aslan'a 16 gole katkı veren Mertens, 2000-2001 sezonundan bu yana ligde en çok gole katkı sağlayan 36 ve yaş üstündeki futbolcu oldu.