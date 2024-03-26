GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...
Trendyol Süper Lig'de liderlik konumda bulunan Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı Dries Mertens, 1 gol - 1 asistle oynarken son maçlarda farkını ortaya koydu ve o istatistikte Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:15 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:32
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Takvim'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 11 asist yaparak Aslan'a 16 gole katkı veren Mertens, 2000-2001 sezonundan bu yana ligde en çok gole katkı sağlayan 36 ve yaş üstündeki futbolcu oldu.
Bilindiği gibi Cimbom'un efsane isimleri arasında bulunan Gheorghe Hagi, 2000-2001 sezonunda 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
Ayrıca 2017-2018 sezonunda Başakşehir formasını terleten Emre Belözoğlu 3 gol, 9 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson 2020-2021 sezonunda 4 gol, 11 asist kaydetti ve 15 gole katkı sunmuştu.
Hatırlanacağı üzere Mertens, 2023 yılında Zalgiris'e attığı golle de Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oldu.
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta, 8 gol attı ve 11 de asist yaptı.
DRIES MERTENS KİMDİR?
Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.
2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.
2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...
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