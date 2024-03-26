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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Trendyol Süper Lig'de liderlik konumda bulunan Galatasaray, son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızı Dries Mertens, 1 gol - 1 asistle oynarken son maçlarda farkını ortaya koydu ve o istatistikte Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:15 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 09:32
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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sonunda Galatasaray, 81 puanla liderlik koltuğunda oturdu ve ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2 puan fark attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Sarı-kırmızılılar sezon sonunda ipi göğüslemek ve şampiyon unvanını koruyarak üst üste 2. kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Ligde son 8 haftaya girilirken, Cimbom'un tecrübeli yıldızlarından Dries Mertens sazı eline aldı ve skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Takvim'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 5 gol, 11 asist yaparak Aslan'a 16 gole katkı veren Mertens, 2000-2001 sezonundan bu yana ligde en çok gole katkı sağlayan 36 ve yaş üstündeki futbolcu oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Bilindiği gibi Cimbom'un efsane isimleri arasında bulunan Gheorghe Hagi, 2000-2001 sezonunda 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Ayrıca 2017-2018 sezonunda Başakşehir formasını terleten Emre Belözoğlu 3 gol, 9 asist yapmıştı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson 2020-2021 sezonunda 4 gol, 11 asist kaydetti ve 15 gole katkı sunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Hatırlanacağı üzere Mertens, 2023 yılında Zalgiris'e attığı golle de Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 42 maçta, 8 gol attı ve 11 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

DRIES MERTENS KİMDİR?

Dries Mertens, 6 Mayıs 1987'de Belçika'nın Leuven kentinde dünyaya geldi. Futbola Anderlecht altyapısında başladı. Sırasıyla Gent, Eeandrach ve AGOVV'da forma giydikten sonra 2009 yazında 600 bin Euro'ya Utrecht'e imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

2 yıl sonra 7 milyon Euro bonservis bedeliyle PSV'nin yolunu tuttu. 2013 yazında ise Napoli, 9.48 milyon Euro bonservisle oyuncuyu kadrosuna kattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Dries Mertens farkı! Gheorghe Hagi'den sonra...

2022'de sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geldi. Cimbom'la sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro...

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