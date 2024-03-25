Haberler Galatasaray Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele performansıyla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Fransız oyuncunun sezon sonunda Tottenham'a dönmesi bekleniyor. İngiltere'de gündem olan Ndombele hakkında flaş bir yorum yapıldı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 13:05
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Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Tottenham'ın 62 milyon euroya renklerine bağladığı Tanguy Ndombele an itibarıyla İngiliz ekibinin tarihindeki en pahalı transferi konumunda.

Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Transferi sonrası Lyon, Napoli ve son olarak Galatasaray'a kiralanan Tanguy Ndombele, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Galatasaray'a 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Ndombele, Sky Sports muhabiri Michael Bridge tarafından Tottenham tarihinin en kötü transferlerinden biri olarak nitelendirildi.

Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Bridge, "Bunun acımasızca olduğunu biliyorum ama gerçek bu. Kendisi büyük bir hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı.

Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Söz konusu haberde Ndombele'nin 6 kilo fazlası olduğu ve fazla kiloları sebebiyle Okan Buruk'la arasının açıldığı vurgulandı.

Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"

Öte yandan Galatasaray'ın Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda oyuncunun Tottenham'da oynama olasılığının olmadığı aktarıldı.

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