Ndombele İngiltere'de gündem oldu! "Tarihin en kötülerinden biri"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Tanguy Ndombele performansıyla beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan Fransız oyuncunun sezon sonunda Tottenham'a dönmesi bekleniyor. İngiltere'de gündem olan Ndombele hakkında flaş bir yorum yapıldı. İşte o sözler...
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Bridge, "Bunun acımasızca olduğunu biliyorum ama gerçek bu. Kendisi büyük bir hayal kırıklığı oldu" ifadelerini kullandı.
Söz konusu haberde Ndombele'nin 6 kilo fazlası olduğu ve fazla kiloları sebebiyle Okan Buruk'la arasının açıldığı vurgulandı.
Öte yandan Galatasaray'ın Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda oyuncunun Tottenham'da oynama olasılığının olmadığı aktarıldı.
Söz konusu senaryoda Tottenham'ın sezon sonunda deneyimli futbolcuyu bonservisiyle göndermeye çalışacağı kaydedildi.
Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan Ndombele 656 dakika süre alabildi.
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