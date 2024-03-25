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Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın genç futbolcusuna, Danimarka ekibi Kopenhag talip oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 10:07
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Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın büyük umutlar beslediği Hamza Akman, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!

Sözleşmesi sona erecek 19 yaşındaki oyuncunu, Danimarka ekibi Kopenhag ile görüştüğü öğrenildi.

Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!

Danimarka ekibi, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde rakip olduğu maçlarda performansını beğendiği Hamza'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!

Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, kariyerine sarı-kırmızılı kulübün altyapısında başladı.

Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!

2022'de A takıma yükselen 19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Hamza Akman'ın güncel piyasa değeri ise 400 bin euro...

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