Kopenhag'dan Galatasaray'ın genç yıldızına kanca!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın genç futbolcusuna, Danimarka ekibi Kopenhag talip oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
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Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, kariyerine sarı-kırmızılı kulübün altyapısında başladı.
2022'de A takıma yükselen 19 yaşındaki genç futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Galatasaray'la olan sözleşmesi 2024'te sona erecek Hamza Akman'ın güncel piyasa değeri ise 400 bin euro...
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