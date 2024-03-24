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Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Roma'nın Arjantinli yıldızı Leandro Paredes, ülkesinin milli takım maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibinin kendisine iyi geldiğini ifade eden Paredes, Galatasaray hakkında itirafta bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 13:41
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Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

İtalyan ekibi Roma'nın orta sahası Leandro Paredes, ülkesi Arjantin'in El Salvador'u 3-0 mağlup ettiği maçtan sonra konuştu.

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

Karşılaşmada 90 dakika görev yapan Paredes, Çizme temsilcisi Roma'nın kendisine iyi geldiğini ifade etti.

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

"GEÇİŞ YAŞADIK"
"Roma'da güzel günler geçirdiğimi söylesem yanlış olmaz. Mourinho'dan sonra De Rossi'nin gelmesiyle farklı bir geçiş yaşadık."

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

"İmza attığım ilk günden bu güne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz."

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"
"PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'da çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim."

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ
Arjantinli orta sahanın transferi için Galatasaray çok yoğun görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılılar, PSG ile anlaşma sağlamış ancak oyuncu başka teklifleri dinleme kararı almıştı.

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

Daha sonra Paredes 2.5 milyon Euro karşılığında Roma'ya gidince, Galatasaray Ndombele'yi tercih etti.

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

Bu sezon İtalya Serie A ekibiyle 38 maça çıkan Paredes, 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 59 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol kaydetti.

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