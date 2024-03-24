Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...

"İmza attığım ilk günden bu güne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz."

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

"PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'da çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim."