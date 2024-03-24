Leandro Paredes'ten transfer itirafı! Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Roma'nın Arjantinli yıldızı Leandro Paredes, ülkesinin milli takım maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan ekibinin kendisine iyi geldiğini ifade eden Paredes, Galatasaray hakkında itirafta bulundu. İşte o sözler...
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"GEÇİŞ YAŞADIK"
"İmza attığım ilk günden bu güne kadar uyum sorunuyla karşılaşmadım. İtalya'da ben ve ailem her zaman kendimizi mutlu hissediyoruz."
"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"
"PSG'den ayrılacağımı biliyordum. Türkiye, Arabistan ve ABD gibi yerlerden teklif aldım. İstanbul, Dubai veya Los Angeles'da çok iyi paralar kazanabilirdim. Henüz 29 yaşındayım futbola aç olduğumu herkese kanıtlamam gerekiyordu. Bu yüzden Roma'yı tercih ettim."
GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ
Arjantinli orta sahanın transferi için Galatasaray çok yoğun görüşme halindeydi. Sarı-kırmızılılar, PSG ile anlaşma sağlamış ancak oyuncu başka teklifleri dinleme kararı almıştı.
Daha sonra Paredes 2.5 milyon Euro karşılığında Roma'ya gidince, Galatasaray Ndombele'yi tercih etti.
Bu sezon İtalya Serie A ekibiyle 38 maça çıkan Paredes, 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Arjantinli oyuncu, ülkesinin milli takımında ise 59 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 5 gol kaydetti.
Leandro Paredes'in Roma'daki sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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