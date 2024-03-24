Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu! İşte o rakam

Bir yandan şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda transferin ilk hedefi de belirlendi.
Bir yandan şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda transferin ilk hedefi de belirlendi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak isteyen Cimbom, Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı gündeme aldı.
Benfica forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Galatasaray, birçok talibi olan Silva için kısa süre önce ilk teması kurmuştu.
Rafa'nın taleplerini öğrenmek için yıldız oyuncunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşen sarı-kırmızılı idareciler, yıllık 4 milyon euro ve imza parası yanıtını almışlardı.
PORTEKİZ BASINI TEKLİFİ DUYURDU!
Portekiz basınından Record, Galatasaray'ın Rafa Silva için yaptığı teklifi açıkladı.
İşte Record'un Galatasaray'ın Rafa Silva teklifiyle ilgili o haberi... Transfer teklifinin detayları ise şöyle...
Record'un haberinde, sarı kırmızılı ekibin 30 yaşındaki on numaraya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini belirtildi.
Haberde ayrıca , Rafa Silva'ya her bir yıl için ise 3.5 milyon Euro'luk ücret önerdiği bilgisi de yer aldı.
Galatasaraylı yöneticiler ile pazarlığın sürdüğüne dikkat çekilen haberde, sarı kırmızılıların gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu transferi tamamlamak istediği aktarıldı.
2016'DAN BERİ BENFICA'DA
30 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor. Portekiz ekibindeki istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor. Bu yıl 44 maçta 18 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistle adeta şov yaptı.
Daha önce Braga ve Feirense formaları giyen Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda ise 25 karşılaşmaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, daha önce 30 milyon euro'ya kadar çıktı.
Tecrübeli oyuncu, Braga'dan Benfica'ya 16 milyon euro'ya transfer oldu.