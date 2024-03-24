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Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu! İşte o rakam

GALATASARAY HABERİ | Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, sezon sonu takımda tutmak istediği ancak talipleri artan Mertens için alternatif arayışlarını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı ekip en son gündemine Benfica'da forma giyen Rafa Silva'yı aldı. Kısa süre önce Cimbom'un Rafa Silva için ilk teması kurduğu ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın 30 yaşındaki 10 numara için yaptığı teklifi Portekiz basını duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 21:32 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 21:38
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Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Bir yandan şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda transferin ilk hedefi de belirlendi.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak isteyen Cimbom, Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı gündeme aldı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Benfica forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için harekete geçen Galatasaray, birçok talibi olan Silva için kısa süre önce ilk teması kurmuştu.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Rafa'nın taleplerini öğrenmek için yıldız oyuncunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşen sarı-kırmızılı idareciler, yıllık 4 milyon euro ve imza parası yanıtını almışlardı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

PORTEKİZ BASINI TEKLİFİ DUYURDU!

Portekiz basınından Record, Galatasaray'ın Rafa Silva için yaptığı teklifi açıkladı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

İşte Record'un Galatasaray'ın Rafa Silva teklifiyle ilgili o haberi... Transfer teklifinin detayları ise şöyle...

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Record'un haberinde, sarı kırmızılı ekibin 30 yaşındaki on numaraya 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiğini belirtildi.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Haberde ayrıca , Rafa Silva'ya her bir yıl için ise 3.5 milyon Euro'luk ücret önerdiği bilgisi de yer aldı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Galatasaraylı yöneticiler ile pazarlığın sürdüğüne dikkat çekilen haberde, sarı kırmızılıların gelecek sene Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bu transferi tamamlamak istediği aktarıldı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

2016'DAN BERİ BENFICA'DA

30 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor. Portekiz ekibindeki istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor. Bu yıl 44 maçta 18 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistle adeta şov yaptı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Daha önce Braga ve Feirense formaları giyen Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda ise 25 karşılaşmaya çıktı.

Galatasaray'ın Rafa Silva teklifini Portekiz basını duyurdu!

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Rafa Silva, daha önce 30 milyon euro'ya kadar çıktı.

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