GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram'a yeni sözleşme yapma kararı aldı. (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Genç futbolcu 2021'de Boluspor'a, sezon başında da Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandı.
1.92 cm boyundaki Bayram, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yışında sona erecek Emin Bayram'ın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...
DİĞER