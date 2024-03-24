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GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram'a yeni sözleşme yapma kararı aldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 07:38
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GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

Belçika ekibi Westerlo'da harika bir sezon geçiren ve Galatasaray'da gelecek sezonun stoper rotasyonuna girmeye hazırlanan Emin Bayram'ı Club Brugge ve Anderlecht yakından takip ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

Galatasaray Yönetimi de talipleri artan genç stoper ile yeni sözleşme yapma kararı aldı. Yeni sözleşmeyle Emin Bayram'ın maaşına zam yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

2 Nisan 2003'te İstanbul'da dünyaya gelen Emin Bayram, profesyonel futbol kariyerine Galatasaray altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

Genç futbolcu 2021'de Boluspor'a, sezon başında da Belçika ekibi KVC Westerlo'ya kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

1.92 cm boyundaki Bayram, defans hattında stoper olarak görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Emin Bayram Club Brugge ve Anderlecht'in radarında!

Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yışında sona erecek Emin Bayram'ın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

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