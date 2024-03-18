Ligin paşası Galatasaray

Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında adeta şampiyonluk maçı oynadı... Ligde rakip tanımayan sarı-kırmızılılar, gündüz maçında ölüp ölüp dirildi. Nefes kesen mücadelede Dries Mertens'in olağanüstü golüyle perde açıldı. Fakat istediği oyunu ortaya koyamayan Galatasaray'da Mauro İcardi, şanssız bir şekilde kendi ağlarını buldu. İkinci yarının başında ise Arjantinli yıldız, bu kez rakip fileleri sarsarak takımını yine öne geçirdi.

Aytaç Kara'nın harika vuruşu ve Costa'nın golü adeta şok etkisi yarattı. Okan Buruk'un üst üste hamleleri oyuna etki etti. 81'de önce penaltıyı kaçıran İcardi, 83'te Ziyech'in ortasında eşitliği sağladı. 90'da ise 4-3'lük zaferi getiren Carlos Vinicius oldu. 11 maçtır kazanan Cimbom'un namağlup serisi ise 18 haftaya çıktı. 30 maçta 81 puana ulaşan Galatasaray, milli araya oldukça moralli gitti. Okan Buruk'un öğrencileri, ara dönüşünde evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

2 TOP DİREKTE PATLADI

Kasımpaşa ile Galatasaray'ın nefes kesen mücadelesinde, direkler geçit vermedi. Önce 16. dakikada Gökhan Gül'ün şutu Muslera'yı geçti fakat direğe takıldı. 90'da ise İcardi'nin vuruşu direkten geri geldi. Devamında ise Vinicius ağları sarstı.

STOPERDE FORMA BERKAN'IN

Okan Buruk, Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti. Abdülkerim'in yedek soyunduğu mücadelede Berkan yine savunmadaydı. Tecrübeli oyuncu, ayrıca sarı-kırmızı formayla 100. maçına çıktı.

MONTELLA TAKİPTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig karşılaşmalarını yerinde takip etmeyi sürdürüyor. İtalya hoca dün de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaydı. Tribünde maçı takip eden Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.

MÜTHİŞ DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. 90 dakika boyunca müthiş bir destek verdiler. Sarı-kırmızılılar, 90'da gelen galibiyet golüyle adeta kendinden geçti. Maç sonunda zaferin coşkusunu takımla birlikte yaşayarak sarı-kırmızılı oyuncularla şampiyonluk besteleri söylediler.