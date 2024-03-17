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Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk: Abdülkerim Bardakcı...

Süper Lig'de 30. hafta maçında Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 15:36 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 15:42
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Kasımpaşa maçı öncesi Okan Buruk: Abdülkerim Bardakcı...

Galatasaray, Süper Lig'de 30. hafta maçında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Uzun zamandır ilk defa bu kadar uzun süre hazırlandık. Hem dinlendik hem de hazırlandık. Oyuncularımızı motive etmeye çalıştık. Lider olduğumuz için inanılmaz bir inanmışlık ve moral var. Bugün de bunu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız bugün bizimle birlikte. Bize ayrılan bölümü doldurdular. Onların desteğine ihtiyacımız olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sonlandırma anlamında iyi bir takım ama çok fazla da gol yiyen bir takım, rakibi tanıyoruz. Kalitemizi biliyoruz. Oyun disiplini çok önemli. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli. Top kaybı da yapmamamız gerekiyor. İnşallah kazanmak için her şey bizim elimizde.

Abdülkerim ile ilgili düşündük ama yüzde yüz tam saha antrenman yapmadı. Abdülkerim'in oynadığı mevki önemli, atlet bir takıma karşı yedekte tutmak istedik. Arka adale sakatlığı vardı. Abdülkerim isterseniz oynarım dedi. Bu tür oyunculara sahip olduğumuz için mutluyuz. Oyun içi ihtiyaç olursa kullanmak istiyoruz. İyi bir kulübeye sahibiz. Ofansif anlamda iyi bir kadroya sahibiz. Ama defansif anlamda yine sağ ve sol bekin yedeği yok."

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