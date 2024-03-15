GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası
Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla beraber giden Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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İtalyan basınından calciomercato ise 24 yaşındaki yıldız için bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
4 İTALYAN KULÜBÜ DEVREDE!
Haberde; Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı 24 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun devreye girdiği yazıldı.
Ayrıca Juventus, Milan ve Fiorentina'nın da Zaniolo'yu gündemine aldığı ancak Lazio'nun Galatasaray'a 20 milyon euro teklif edeceği vurgulandı.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.
Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.
2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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