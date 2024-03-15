GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

İtalyan basınından calciomercato ise 24 yaşındaki yıldız için bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Ayrıca Juventus, Milan ve Fiorentina'nın da Zaniolo'yu gündemine aldığı ancak Lazio'nun Galatasaray'a 20 milyon euro teklif edeceği vurgulandı.