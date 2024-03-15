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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla beraber giden Nicolo Zaniolo için, İtalyan basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray'da birçok ayrılık da yaşanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

Cimbom geçtiğimiz devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu da Premier Lig ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık göndermişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

İtalyan yıldızın İngiltere'de kalıp kalmayacağı merak edilirken, İngiliz temsilcisi opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

İtalyan basınından calciomercato ise 24 yaşındaki yıldız için bomba bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

4 İTALYAN KULÜBÜ DEVREDE!

Haberde; Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı 24 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun devreye girdiği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

Ayrıca Juventus, Milan ve Fiorentina'nın da Zaniolo'yu gündemine aldığı ancak Lazio'nun Galatasaray'a 20 milyon euro teklif edeceği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon Euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyan basını duyurdu! Zaniolo'ya Çizme kancası

2022 devre arasında ise Roma'dan Galatasaray'a 15 milyon Euro bonservis bedeliyle imza attı.

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