Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Elbette maçlar oynanmadan kazanılmaz. Dolayısıyla en küçük bir tökezleme tüm hesapları bozar. Rekorları alt üst ederek nefes nefese yarışan iki takım varken bir diğerinin rahat nefes alma ihtimali olabilir mi?

Bu sıra dışı yarışta sarı-kırmızılı takımın iki büyük avantajı daha var. İlki son yıllarda elde ettiği şampiyonluklar nedeniyle rakibinden çok daha rahat olması.