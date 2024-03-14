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Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Son dakika spor haberleri... Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Trendyol Süper Lig'de devam eden Galatasaray - Fenerbahçe şampiyonluk yarışına dair çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 09:44
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Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

ENDER BİLGİN - MORAL ÜSTÜNLÜK VE MUSLERA

Galatasaray şampiyonluk yarışını sadece puan değil, moral olarak da F.Bahçe'nin önünde götürüyor.

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarını kayıpsız atlatmaları rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlamalarına yol açtı.

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Maç takvimleri daha rahat, fikstürleri daha makul. Sezonun bitimine dokuz hafta kalmışken bu gerçeği herkes görüyor.

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Elbette maçlar oynanmadan kazanılmaz. Dolayısıyla en küçük bir tökezleme tüm hesapları bozar. Rekorları alt üst ederek nefes nefese yarışan iki takım varken bir diğerinin rahat nefes alma ihtimali olabilir mi?

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Bu sıra dışı yarışta sarı-kırmızılı takımın iki büyük avantajı daha var. İlki son yıllarda elde ettiği şampiyonluklar nedeniyle rakibinden çok daha rahat olması.

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

İkincisi ve bence en önemlisi ise futbolunun sonbaharında olmasına rağmen hala maç kurtarmaya devam eden kalecisi Muslera.

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Hani derler ya, "bir şeyin değeri varlığında değil, yokluğunda belli olur" diye…

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Eğer o yokluğun bedelini öğrenmek istemiyorsa Galatasaray bir an önce Muslera'nın sözleşmesini iki yıl daha uzatıp bu arada gerçek anlamda onun yerine alabilecek bir kaleci adayı bulmaya çalışmalıdır.

Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"

Geçmişte söyledim. Yine tekrarlamakta sakınca yok. Muslera maç değil, şampiyonluk kazandıran bir kalecidir.

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