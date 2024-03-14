Ender Bilgin'den çarpıcı yorum! "Galatasaray'ın iki büyük avantajı var"
Son dakika spor haberleri... Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin, Trendyol Süper Lig'de devam eden Galatasaray - Fenerbahçe şampiyonluk yarışına dair çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o yazı...
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Elbette maçlar oynanmadan kazanılmaz. Dolayısıyla en küçük bir tökezleme tüm hesapları bozar. Rekorları alt üst ederek nefes nefese yarışan iki takım varken bir diğerinin rahat nefes alma ihtimali olabilir mi?
Bu sıra dışı yarışta sarı-kırmızılı takımın iki büyük avantajı daha var. İlki son yıllarda elde ettiği şampiyonluklar nedeniyle rakibinden çok daha rahat olması.
İkincisi ve bence en önemlisi ise futbolunun sonbaharında olmasına rağmen hala maç kurtarmaya devam eden kalecisi Muslera.
Hani derler ya, "bir şeyin değeri varlığında değil, yokluğunda belli olur" diye…
Eğer o yokluğun bedelini öğrenmek istemiyorsa Galatasaray bir an önce Muslera'nın sözleşmesini iki yıl daha uzatıp bu arada gerçek anlamda onun yerine alabilecek bir kaleci adayı bulmaya çalışmalıdır.
Geçmişte söyledim. Yine tekrarlamakta sakınca yok. Muslera maç değil, şampiyonluk kazandıran bir kalecidir.
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