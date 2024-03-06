TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlayabilmek adına kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.
Sarı-kırmızılılar diğer yandan pek çok futbolcuyla da yollarını ayırdı. Cimbom'da bazı oyuncular ise başka takımlara kiralık olarak gönderildi.
Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen oyuncular arasında Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün de yer alıyor.
Sabah'ın haberine göre iki yıldız ile ilgili ortaya çıkan o flaş gerçek ise sarı-kırmızılı camiayı bir hayli endişelendirdi. Cimbom'un kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün üzerinden yaptığı hesaplar şaşmış durumda.
İŞTE CİMBOM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE:
Galatasaray sezon başında Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralarken 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu.
Fakat İtalyan yıldız, İngiliz kulübündeki maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı.
Championship ekibi Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı koşuldu.
23 yaşındaki oyuncu yedek kaldığı için 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu geçersiz oldu. İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo ve Yunus'tan 31.5 milyon Euro bonservis kazanma planı gerçekleşmeyen Cimbom, sezon sonunda iki futbolcusunu da geri çağıracak.
Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun durumu yönetim tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.