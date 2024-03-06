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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın bu sezon kiralık olarak gönderdiği yıldız isimleri Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün ile ilgili ortaya çıkan o flaş gerçek sarı-kırmızılı camiayı bir hayli endişelendiriyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 10:40
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından bu sezonu da mutlak şampiyonlukla tamamlayabilmek adına kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Sarı-kırmızılılar diğer yandan pek çok futbolcuyla da yollarını ayırdı. Cimbom'da bazı oyuncular ise başka takımlara kiralık olarak gönderildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen oyuncular arasında Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün de yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Sabah'ın haberine göre iki yıldız ile ilgili ortaya çıkan o flaş gerçek ise sarı-kırmızılı camiayı bir hayli endişelendirdi. Cimbom'un kiralık olarak gönderdiği iki oyuncusu Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün üzerinden yaptığı hesaplar şaşmış durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

İŞTE CİMBOM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE:

Galatasaray sezon başında Zaniolo'yu Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralarken 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Fakat İtalyan yıldız, İngiliz kulübündeki maçların yüzde 80'inde en az 30 dakika süre alma şartını karşılayamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Championship ekibi Leicester City'e kiralanan Yunus Akgün için ise 25 maça bağlı ilk 11 şartı koşuldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

23 yaşındaki oyuncu yedek kaldığı için 9 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu geçersiz oldu. İngiltere'ye gönderdiği Zaniolo ve Yunus'tan 31.5 milyon Euro bonservis kazanma planı gerçekleşmeyen Cimbom, sezon sonunda iki futbolcusunu da geri çağıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün tehlikesi!

Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun durumu yönetim tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

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