Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacağı derbi maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray, Süper Lig'de 27 hafta sonunda 72 puanla zirvede yer alıyor.