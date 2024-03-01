Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi oranlar değişti. İşte Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesi galibiyet, beraberlik ve alt-üst oranlarında yapılan değişiklik. İşte detaylar...
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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada bulunuyor.
İki takımın hafta sonu kozlarını paylaşacağı dev müsabaka öncesi ise flaş bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak derbi öncesi Galatasaray'ın galibiyetine 1.64 oran verilmişti.
İlk açıklanan rakamlara göre ise Beşiktaş'ın galibiyetine 3.39 oran verildiği ifade edilmişti.
Derbinin berabere bitmesinin oranı ise 3.49 olarak belirlenmişti.
Öte yandan 2.5 Üst'ün oranı 1.39, 2.5 Alt'ın oranı ise 2.13 olarak duyurulmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranlarında değişikliğe gidildi. İşte yeni oranlar...
BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ: 3.31
BERABERLİK: 3.56
GALATASARAY GALİBİYETİ: 1.85
2.5 ALT ORANI: 2.26
2.5 ÜST ORANI: 1.47
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