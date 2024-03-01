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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi oranlar değişti. İşte Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi öncesi galibiyet, beraberlik ve alt-üst oranlarında yapılan değişiklik. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 13:03
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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide karşı karşıya gelecek. Kritik randevu 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Beşiktaş ile Galatasaray'ın 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacağı derbi maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Her iki takım da zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray, Süper Lig'de 27 hafta sonunda 72 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

İki takımın hafta sonu kozlarını paylaşacağı dev müsabaka öncesi ise flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak derbi öncesi Galatasaray'ın galibiyetine 1.64 oran verilmişti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

İlk açıklanan rakamlara göre ise Beşiktaş'ın galibiyetine 3.39 oran verildiği ifade edilmişti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Derbinin berabere bitmesinin oranı ise 3.49 olarak belirlenmişti.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Öte yandan 2.5 Üst'ün oranı 1.39, 2.5 Alt'ın oranı ise 2.13 olarak duyurulmuştu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranlarında değişikliğe gidildi. İşte yeni oranlar...

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ: 3.31

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin oranları değişti! İşte favori

BERABERLİK: 3.56

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