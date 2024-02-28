GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

"TÜM KADINLAR BAĞIMSIZ OLMALI"



"Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda."