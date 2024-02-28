GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi ile evlilikleri hakkında konuşan Wanda Nara, çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o sözler...
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"ÇALIŞMAMI HİÇ İSTEMEZDİ"
Icardi'nin kendisinin çalışmamasını istediğini belirten Wanda Nara, "Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor" dedi.
"BAZEN ONU SORGULUYORUM"
Icardi'nin zaman zaman işine olan bağlılığın güçsüzleştiğini ve bunu her zaman sorguladığını ifade eden Nara, şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, ama beni kıracak yorumlar yapıyor. Eğer bir konuda kavga ediyorsam, bunun nedeni 'ne gerek var' ya da 'ne istiyorsun' yorumlarıdır."
"TÜM KADINLAR BAĞIMSIZ OLMALI"
"Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda."
"Onun ünlü olduğunu söylemiyorum, çünkü değil. Ama bir kadın olarak hayallerini gerçekleştirmeli ve bağımlı olmamalısınız, Küçük bir öpücük ve 'ben gidiyorum' deme şansına sahip olmalı. Kalmak istiyorsa sorun yok ama başka seçeneği olmadığı için kalmamalı. Dışarı çıkan kişinin kadın olması iyi bir şey... Onun aynı zamanda çocuklarınıza verdiğiniz bir örnek olduğunu hissediyorum"
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