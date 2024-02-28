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GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi ile evlilikleri hakkında konuşan Wanda Nara, çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 15:23
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GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

Galatasaray'ın adeta sevilen bir yüzü haline gelen Mauro Icardi, hem sahadaki performansıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi'nin eşi Wanda Nara, katıldığı bir programda Arjantinli futbolcu ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

Wanda Nara, Mauro Icardi ile olan ilişkisine dair detayları paylaşarak bir çift olarak karşılaştıkları zorluklara değindi.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

"ÇALIŞMAMI HİÇ İSTEMEZDİ"

Icardi'nin kendisinin çalışmamasını istediğini belirten Wanda Nara, "Mauro ile en büyük kavgamızın sebebi benim çalışmam. Yani bunu yapmamamı çok isterdi, bunun gereksiz olduğunu düşünüyor. Bazen erken kalktığımı görüyor ve bana 'ne gerek var' diyor" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

"BAZEN ONU SORGULUYORUM"

Icardi'nin zaman zaman işine olan bağlılığın güçsüzleştiğini ve bunu her zaman sorguladığını ifade eden Nara, şu ifadeleri kullandı:

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

"Hayır, ama beni kıracak yorumlar yapıyor. Eğer bir konuda kavga ediyorsam, bunun nedeni 'ne gerek var' ya da 'ne istiyorsun' yorumlarıdır."

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

"TÜM KADINLAR BAĞIMSIZ OLMALI"

"Futbolcuların eşleri için en kötüsü hiçbir şey olmamaktır. Bir çatlak ile birlikteler. Ne kadar işler berbat olursa olsun, hiç çalışmazsan, başka bir şey yapmazsan, evinden hiç çıkmazsan olmaz. Kadınlar çalışmak zorunda, bir şeyler yapmak zorunda."

GALATASARAY HABERİ: Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! "Bazen onu sorguluyorum"

"Onun ünlü olduğunu söylemiyorum, çünkü değil. Ama bir kadın olarak hayallerini gerçekleştirmeli ve bağımlı olmamalısınız, Küçük bir öpücük ve 'ben gidiyorum' deme şansına sahip olmalı. Kalmak istiyorsa sorun yok ama başka seçeneği olmadığı için kalmamalı. Dışarı çıkan kişinin kadın olması iyi bir şey... Onun aynı zamanda çocuklarınıza verdiğiniz bir örnek olduğunu hissediyorum"

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