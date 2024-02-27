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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduklarını söyledi. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:19 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:48
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor | CANLI YAYIN

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayına haberimizden ulaşabilirsiniz...

"TFF BİZİ BU HEDEFLERE GÖTÜREMEZ"

"Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesini söyledim. Onların arkasında duruk ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız."

"YENİ YAYIN İHALESİNDE DE RAKAMLAR DÜŞÜK"

"Naklen yayın gelirleri çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolardan, 80 milyon dolar seviyesine indi. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine giriyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil."

"VAR'DA TEREDDÜTLER MEVCUT"

"VAR uygulamalarında, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Sadece büyük takımların maçlarını söylemiyorum. Diğer kulüplerin maçlarında da büyük hatalar var. Kişisel bazı davranış biçimleri çerçevesinde, VAR'ın faydası ortadan kalkıyor. Artık yenilenmeyi düşünmemiz lazım. Bu spekülasyonlar, tartışmalar öyle bir seviyeye geldi ki, hiçbir kulüp mutlu değil. Bu tartışmaların büyük boyuta gelmesini engellemek lazım. Bunun için yenilenmeye ihtiyaç var."

ŞANLIURFA'DA YARI OFSAYT SİSTEMİ OLMAMASI...

"Süper Kupa Finali'nin oynanacağı Şanlıurfa'daki sahanın Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne uygun olmadığı söyleniyor. TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bu sorunun muhatabı TFF."

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"Şampiyon olmak istiyoruz. Beşinci yıldızı takmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda seçim polemiği gündemi etkilememeli. Bunu kaçamak bir cevap olarak değerlendirmeyin. Biz mermer kadar bir arada sağlam olarak bu sezonu götürmek durumundayız. Seçimin konuşulacağı tarih vardır, o zaman konuşuruz. Bu şampiyonluk yarışının etkilenmemesi lazım."

"ÇANAKKALE'DEKİ GİBİ MÜCADELE"

"Galatasaray birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyor ve yarışmayı sürdürüyor. Bunu herkes biliyor. İsim açıklamaya gerek yok. Camiamın ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de şehit düştüğü gibi... Galatasaray Yönetimi, koalisyonla mücadele ediyor."

"ICARDI'YE BÖYLE CEZA VERİLİR Mİ?"

"Mauro Icardi taktik çalışma yaptı. Takım buna göre hazırlandı. otobüste Icardi'nin ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Değerli basın mensubu, böyle bir şey olabilir mi? Size de soruyorum. Icardi'nin ne yaptığından ziyade, tartışılması gereken bu kadar kısa sürede ceza verilir mi? Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi. Yedi düvele karşı mücadele ediyoruz derken, bahsettiğimiz şey bu. Kimse merak etmesin, Galatasaray bu mücadeleden galip çıkacak. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz savaş gibi... Galatasaray camiasıyla bütünleşmek zorundadır."

"HERKES İTİDALLİ OLSUN"

"Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine, Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değil ki, bu seviyeyi sürekli sürdüreceğiz! Bugün toplumu germek, birbirine düşman edici dil kullanmak son derece sakıncalı. Tamir edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray'ı sevenler itidalli olmalı. Toplumu gerekecek konularda herkes itidalli olsun."

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