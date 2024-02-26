Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt! Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor.
Icardi'nin 1 maçlık cezasının ardından Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama gelmişti.
Son olarak Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.
İşte o paylaşım...
Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz! 🔥@Fenerbahce 🤝 @TFF_Org
🗣️Her zamankinden daha yüksek sesle #KONSANTRASYON! 💪 pic.twitter.com/TrBJ2HSmgS
NE OLMUŞTU?
PFDK, Mauro Icardi'ye MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini açıklamıştı.
DERBİDE OYNAYABİLECEK
Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alabilecek.