Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt! Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor.

Icardi'nin 1 maçlık cezasının ardından Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama gelmişti.

Son olarak Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

İşte o paylaşım...

NE OLMUŞTU?

PFDK, Mauro Icardi'ye MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini açıklamıştı.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alabilecek.