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Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt! Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor

Galatasaray'da Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı. Cezanın açıklanmasının ardından Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama gelmişti. Sarı-kırmızılı takım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi. İşte o açıklama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:21 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 18:41
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Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye yanıt! Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi'ye verilen cezanın yankıları sürüyor.

Icardi'nin 1 maçlık cezasının ardından Fenerbahçe'den konuya ilişkin açıklama gelmişti.

F.Bahçe'den flaş Icardi açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

Son olarak Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem TFF hem Fenerbahçe'ye yanıt verdi.

İşte o paylaşım...

NE OLMUŞTU?

PFDK, Mauro Icardi'ye MKE Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini açıklamıştı.

Mauro Icardi'nin cezası açıklandı! Devamını Oku BUNU DA OKU

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemeyecek olan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbisinde sahadaki yerini alabilecek.

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