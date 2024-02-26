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Fenerbahçe'den Icardi'nin cezası hakkında flaş açıklama!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, PFDK'dan Mauro Icardi'ye verilen 1 maçlık cezası hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 16:42
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Fenerbahçe'den Icardi'nin cezası hakkında flaş açıklama!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Mauro Icardi'ye verilen bir maçlık ceza ile ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamasında çekilen ve Mehmet Büyükekşi'nin de yer aldığı bir fotoğrafla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli... Bir örneği daha yok demiştik, tarafsız olması gerekenlerin ortaya koyduğu bu duruşun. Şampiyonluk yarışını etkileyebilecek kural tanımayan bu hukuksuzluk, bir takım lehine bu kadar açık ve net bir kayırma daha önce görülmemiştir. Bugün, sözün bittiği yerdeyiz! Bu saygısızlık sadece Ankaragücü tribünlerine değil, Türk sporuna ve tüm sporseverlere yapılmıştır. Mehmet Büyükekşi ve TFF çatısı altında Türk futbolunu yönetenler; Saha içinde ve dışındaki tüm kararlarınızın, bir takımı kayırma, o takımı şampiyon yapma refleksiyle alındığını kamuoyu bir kez daha görmüştür.

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