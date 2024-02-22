GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya talip olan takımların sayısı günden güne artıyor. İşte son iddia... (GS transfer haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
NTV'nin Çizme basınından aktardığı habere göre İtalyan futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiği kaydedildi. Yaz transfer döneminde üç kulübün de Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.
Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Sarı-kırmızılı formayla toplamda 12 karşılaşmada görev alan İtalyan yıldız, 5 gol atarken 1 de asist kaydetmişti.
Aston Villa ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Zaniolo 917 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi. 2023'ün Şubat ayında Galatasaray'a transfer oldu. Sezon başında da Aston Villa'ya kiralandı.
Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...
DİĞER