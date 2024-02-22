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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'ya talip olan takımların sayısı günden güne artıyor. İşte son iddia... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 11:09
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiltere'de umduğunu bulamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Düzenli forma şansı bulamayan Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda İngiltere'ye veda edeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

İtalyan kaynaklı haberlerde ise yıldız ismin ülkesine döneceği vurgulanıyor. Daha önce La Gazzetta dello Sport'da yer alan haberde Nicolo Zaniolo için Milan ve Juventus'un devrede olduğu öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

NTV'nin Çizme basınından aktardığı habere göre İtalyan futbolcu için Fiorentina'nın da devreye girdiği kaydedildi. Yaz transfer döneminde üç kulübün de Galatasaray'ın kapısını çalacağı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Galatasaray, Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Sarı-kırmızılı formayla toplamda 12 karşılaşmada görev alan İtalyan yıldız, 5 gol atarken 1 de asist kaydetmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Aston Villa ile tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Zaniolo 917 dakika süre alabildi ve 2 gollük skor katkısı verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter ve Roma'da forma giydi. 2023'ün Şubat ayında Galatasaray'a transfer oldu. Sezon başında da Aston Villa'ya kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a müjde! Zaniolo'nun talipleri artıyor

Orta sahada 10 numara pozisyonunda forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

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