Haberler Galatasaray Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek zirvenin sahibi oldu. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:03
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Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Puanını 69 yapan sarı kırmızılılar yeniden zirvenin sahibi olurken galibiyet gollerini, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi'den geldi.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Sıkışık trafikte Galatasaray çekindiği deplasmanda işi ilk yarıda bitirerek güle oynaya bir 3 puan kazandı.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Galatasaray maça hızlı ön alan baskısıyla ve bir an önce gol bulmak için tempolu, atak başladı.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Sonra bir duran toptan skor avantajı yakaladı. Ardından kısa sürede fark ikiye çıktı. Ve penaltı golüyle de ilk yarı kapandı. Peki bu yarıda Ankaragücü ne yaptı? Hücum güçleri sıfıra yakındı.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

2-3 pas bile yapamadılar. Pres etkinlikleri hiç yoktu. Takım savunması ise felaketti. Galatasaray, doğal olarak Prag rövanşını düşünerek 2. yarıyı daha rölantide oynadı.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Buna rağmen yine gole yakın olan ve rakibe şans tanımayan kendileriydi. Sonra Okan Buruk tek tek kritik oyuncularını dinlenmeye aldı. Sonuçta da rahat bir galibiyet elde edildi.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Kerem Aktürkoğlu hücum girişimlerinin odak noktası oldu. Sanchez tam bir deneyim ustasıydı, güzel de bir gol attı. Kerem Demirbay gittikçe formunu yükseltiyor.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Yeni transfer Köhn'ün ise daha arkadaşlarını tanımaya ihtiyacı var. Ama fizik olarak diri ve çabuk bir oyuncu.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Okan Buruk'un bana göre en doğru hamlesi, Prag maçı öncesi takımın dinamosu Torreira'yı dinlendirmesiydi.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Onun yerine görev yapan Berkan Kutlu da "Torreira'ya bir şey olursa ben de onu çok fazla aratmam" mesajını verdi.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Hakem Ali Şansalan genelde takdir haklarını büyük takımlar lehine zekice kullanır.

Ömer Üründül'den flaş Ankaragücü - Galatasaray yorumu: "Sözde delikanlıyım mesajını verdi!"

Dün gece G.Saray farklı öndeyken İcardi'nin attığı 4. golü komik bir faul kararıyla iptal ederek sözde delikanlıyım mesajını verdi!

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