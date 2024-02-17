Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Cimbom, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor. Her alanda başarılı olarak müzesine yeni kupalar eklemek isteyen Galatasaray'da bu sezon bazı oyuncular performansıyla dikkat çekiyor. Bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz. Genç oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın transferde ilgisini çekiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un sahada farklı mevkilerde görev verdiği ve oynadığı her pozisyonda sorumluğunu yerine getiren oyuncu taraftarlar tarafından Joker lakabını almıştı. Nerede görev verilirse terinin son damlasına kadar mücadele eden Barış, skora yaptığı katkıyla da öne çıktı. Son olarak oyuncuyla ilgili o ayrıntı da dikkat çekiyor. Barış Alper bu sezon Galatasaray formasıyla 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Futbolcu son olarak Sparta Prag ile oynanan Play-off Turu ilk maçında Icardi'nin attığı galibiyet golünün pasını vermişti.