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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezonun en flaş isimlerinden birisi haline gelen Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yıldız isim o başarısıyla gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 10:35
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Cimbom, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Her alanda başarılı olarak müzesine yeni kupalar eklemek isteyen Galatasaray'da bu sezon bazı oyuncular performansıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Bu futbolculardan birisi de Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Genç oyuncu gösterdiği performansla pek çok takımın transferde ilgisini çekiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Teknik direktör Okan Buruk'un sahada farklı mevkilerde görev verdiği ve oynadığı her pozisyonda sorumluğunu yerine getiren oyuncu taraftarlar tarafından Joker lakabını almıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Nerede görev verilirse terinin son damlasına kadar mücadele eden Barış, skora yaptığı katkıyla da öne çıktı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Son olarak oyuncuyla ilgili o ayrıntı da dikkat çekiyor.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan büyük başarı! Sadece joker olmakla kalmadı

Barış Alper bu sezon Galatasaray formasıyla 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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