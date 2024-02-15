GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, turun geçilmesi halinde kesenin ağzını açacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, turun geçilmesi halinde futbolculara 1.5 milyon euro prim vermeyi kararlaştırdı.
Cimbom'da sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira oynayabilecek.
Sakatlığı süren Hakim Ziyech ile statü gereği Derrick Köhn, Prag karşılaşmasında yer almayacak.
Rövanş müsabakası ise 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.
Hem Galatasaray hem de Prag, kendi liglerinde lider durumda bulunuyor.
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