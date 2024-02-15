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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile karşılaşacak Galatasaray'da yönetim, turun geçilmesi halinde kesenin ağzını açacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 07:49
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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag ekibini konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

RAMS Park'ta 20.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

UEFA'dan 500'er bin euro galibiyet ve 1.2 milyon euro da tur primi elde etme fırsatına sahip olan Galatasaray'da yönetim de prim belirledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, turun geçilmesi halinde futbolculara 1.5 milyon euro prim vermeyi kararlaştırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Cimbom'da sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira oynayabilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Sakatlığı süren Hakim Ziyech ile statü gereği Derrick Köhn, Prag karşılaşmasında yer almayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Rövanş müsabakası ise 22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeyi geçen takım, son 16 turuna yükselecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden Sparta Prag maçına dev prim!

Hem Galatasaray hem de Prag, kendi liglerinde lider durumda bulunuyor.

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