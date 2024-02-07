TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Galatasaray sol bekini buldu

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 21 maçta görev yaptı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Futbola Bramfeld altyapısında başladı. 2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı.

Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover 96'nın yolunu tuttu.

25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.