Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Galatasaray sol bekini buldu

TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Galatasaray sol bekini buldu

Galatasaray, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 16:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Anlaşma tamam! Galatasaray sol bekini buldu

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu.

Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da forma giyen Derrick Köhn ile anlaşma sağladı.

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 21 maçta görev yaptı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

DERRICK KÖHN KİMDİR?

Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Futbola Bramfeld altyapısında başladı. 2013 yazında Hamburg altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

2017 yazında 100 bin Euro karşılığında Bayern II'ye transfer oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2020 yazında Willem II'ye imza attı.

Burada da 2 yıl forma giyen Köhn, 2022 yazında 500 bin Euro'ya Hannover 96'nın yolunu tuttu.

25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.

DİĞER
A SPOR CANLI İZLE ▶️ ⚽ Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı A Spor CANLI izle ekranı BURADA!
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor
G.Saray'dan bomba hamle!
Yıldız isim takımdan gönderiliyor! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Deprem bölgesinden elimizi çekmemeliyiz"
G.Saray'dan bomba hamle!
MSÜ geç başvuru nasıl yapılır?
YDS BAŞVURU EKRANI
Emeklilere ikramiye verilecek mi? Bakan duyurdu...
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sol beki Anlaşma tamam! İşte G.Saray'ın yeni sol beki 16:30
1. Lig'de 23. hafta programı belli oldu! 1. Lig'de 23. hafta programı belli oldu! 16:12
"Sahada tam bir savaşçı olurum!" "Sahada tam bir savaşçı olurum!" 16:07
Beşiktaş'ın Antalya kafilesi belli oldu! Beşiktaş'ın Antalya kafilesi belli oldu! 16:01
Jean Onana'ya bir şok daha! Jean Onana'ya bir şok daha! 15:53
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:39
Daha Eski
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? 15:36
Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman? 15:33
Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu! Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu! 15:23
Trabzonspor'un Ankara kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Ankara kafilesi belli oldu! 15:19
Terim Yunanları kendine hayran bıraktı! Terim Yunanları kendine hayran bıraktı! 15:15
"Deprem bölgesinden elimizi çekmemeliyiz" "Deprem bölgesinden elimizi çekmemeliyiz" 15:04