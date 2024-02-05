TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu defa da transfer karşı karşıya geldi. Birçok Avrupa ekibinin yakın takibine aldığı Mert Kömür için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları... FB - GS HABERLERİ
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İki ezeli rakip bu süreçte 63 puan topladı.
HEDEFTE MERT KÖMÜR VAR
Augsburg forması giyen genç yıldız Mert Kömür, transferin gözde ismi haline geldi.
Alman basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri aktarıldı.
Portekiz'den Benfica ve İngiltere'den de Hull City'nin de 18 yaşındaki on numarayı radarına aldıkları kaydedildi.
Genç oyuncu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da temasların olduğu ancak Mert'in İstanbul'a gidişinin şu an için yakın bir durum olmadığı ifade edildi.
Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri 800 bin Euro.
18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.
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