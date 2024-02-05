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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe ile Galatasaray bu defa da transfer karşı karşıya geldi. Birçok Avrupa ekibinin yakın takibine aldığı Mert Kömür için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları... FB - GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Süper Lig'de geride 24 haftanın ardından zirveyi Fenerbahçe ile Galatasaray paylaştı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

İki ezeli rakip bu süreçte 63 puan topladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Fenerbahçe ve Galatasaray bu defa ise transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

HEDEFTE MERT KÖMÜR VAR

Augsburg forması giyen genç yıldız Mert Kömür, transferin gözde ismi haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Alman basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekipleri Freiburg ve Borussia Mönchengladbach'ın genç oyuncuyu kadrolarına katmak istedikleri aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Portekiz'den Benfica ve İngiltere'den de Hull City'nin de 18 yaşındaki on numarayı radarına aldıkları kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Genç oyuncu için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da temasların olduğu ancak Mert'in İstanbul'a gidişinin şu an için yakın bir durum olmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri 800 bin Euro.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Kömür yoklaması!

18 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılında sona erecek.

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