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Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan dünya devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da özel bir röportaj verdi. İlk maçına Mönchengladbach karşısında çıkan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan Fransız sağ bek, flaş bir Galatasaray itirafında bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 15:31
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Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, ilk maçına Mönchengladbach karşısında çıktı.

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

Mücadelenin 62. dakikasında oyuna giren Fransız sağ bek, performansıyla beğeni topladı.

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

Telefoot'a röportaj veren Sacha Boey, flaş bir Galatasaray itirafında bulundu.

İşte o sözler...

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

"Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor."

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

"Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler."

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

"Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm."

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

"Benden hemen performans beklendiğini biliyorum. Uyum sağlamak için zamanım olmayacak. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım."

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

"Galatasaray dönemim eğitici oldu. Mental açıdan sıkıntılıydı. Çünkü Galatasaray çok baskı olan bir kulüp, kalitenizi hemen kanıtlamak zorundasınız."

Sacha Boey'den flaş Galatasaray itirafı!

"Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak."

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