Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular
Son dakika spor haberi: Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Galatasaray'da sergilediği futbolla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de aradığını bulamadı.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Zaniolo, 985 dakika sahada kaldı.
İtalyan hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verdi.
GALATASARAY'A DÖNÜYOR!
The Athletic'te yer alan habere göre; Aston Villa, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir karar aldı.
Ada temsilcisinin, Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi.
Zaniolo'nun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
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