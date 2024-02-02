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Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Son dakika spor haberi: Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İngiltere'de beklenen performansı sergileyemeyen Zaniolo'nun Galatasaray'a döneceği iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 15:14
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Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Roma'dan 15 milyon euro'ya kadroya dahil edilen İtalyan oyuncu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti artı 22 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralandı.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Nicolo Zaniolo, Aston Villa formasıyla gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Galatasaray'da sergilediği futbolla beğeni toplayan 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de aradığını bulamadı.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Bu sezon 25 maçta forma giyen Zaniolo, 985 dakika sahada kaldı.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

İtalyan hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 2 gollük katkı verdi.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

GALATASARAY'A DÖNÜYOR!
The Athletic'te yer alan habere göre; Aston Villa, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni bir karar aldı.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Ada temsilcisinin, Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

Zaniolo Galatasaray'a dönüyor! Sürpriz gelişmeyi böyle duyurdular

Zaniolo'nun sarı-kırmızılılardaki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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