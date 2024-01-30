TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Boca Juniors'ın sol bekine kanca! Frank Fabra...
Ezeli rakibiyle kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Önceliğini sol bek bölgesine veren sarı kırmızılılar transfer penrecesinin kapanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Boca Juniors forması giyen tecrübeli oyuncuyla ilgileniyor. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci / Dış basın)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 10:03
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Zaha ve Barış Alper kaydetti.
Transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.
Maç sonu transfer için toplantı yapan sarı kırmızılı yönetim, sürpriz hamlelere imza atacak.
"SAĞ BEK VE SOL BEK TRANSFERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferlerini istediğini ifade eden Okan Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor.
Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti.
Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke.
Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray sürpriz bir isme kancayı taktı.
TN muhabiri Leo Paradizo'nun haberine göre, Galatasaray, Boca Juniors'ın sol bek oyuncusu Frank Fabra ile ilgileniyor.
Haberde, Arjantin ekibinin 32 yaşındaki oyuncuyu 4 milyon dolara satabileceği aktarıldı.
Oyuncunun transferi için iki kulübün yöneticileri görüşmelerini sürdürüyor.
Boca Juniors, Elche forması giyen Lautaro Blanco'yu transfer etmesi durumunda Frank Fabra'nın ayrılmasına izin verecek.
Frank Fabra, geçtiğimiz sezon Boca Juniors'ta 37 maçta görev aldı.
Arjantin Ligi'nin ilk haftası geride kalırken Fabra, Boca Juniors formasıyla Platense'e karşı 90 dakika sahada kaldı.
Tecrübeli sol bek Kolombiya A Milli Takım formasıyla 27 maçta görev alırken 1 kez gol sevinci yaşadı.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösteriliyor.
FRANK FABRA KİMDİR?
Boca Juniors takımında Defans mevkinde forma giyen Frank Fabra, 22 Şubat 1991 tarihinde dünyaya gelmiştir.
174 cm boyunda ve 73 kilo olan Frank Fabra, Sol ayağını kullanmaktadır.
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