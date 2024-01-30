TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Boca Juniors'ın sol bekine kanca! Frank Fabra...

"SAĞ BEK VE SOL BEK TRANSFERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR" Cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferlerini istediğini ifade eden Okan Buruk, "Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor.

Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke.