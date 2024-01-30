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Galatasaray Ekmas 93-96 JDA Bourgogne Dijon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 23:34
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Galatasaray Ekmas 93-96 JDA Bourgogne Dijon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu ikinci maçında konuk ettiği Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a 96-93 mağlup oldu.

Mücadelenin ilk 1,5 dakikasında Walden ve Sadık Emir'in basketleriyle Galatasaray 7-0 üstünlük kurdu. Oyunun kontrolünü elinde tutarak Bost, Halilovic, Sadık Emir, Walden ve McCormack ile basket üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, 6. dakikada 17 sayı (24-7) fark yakaladı. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, ilk çeyreği 38-24 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Galatasaray iyi savunmasıyla ön plana çıkarken hücumda ise ilk çeyrekteki performansının uzağında kaldı. Periyoda 4-0'la giren sarı-kırmızılılar, 13. dakikanın başında farkı 18 sayıya taşıdı: 42-24. Oniangue ve Hammonds'un elinden üçer sayılık basketler bulan konuk takım, 14. dakikanın ortasında farkı 12 sayıya (42-30) indirdi. Yaklaşık 2 dakika süren suskunluğunu Bost ve Prepelic'in basketleriyle bozan Galatasaray, 15. dakikayı 47-34 önde geçti. Maçın 19. dakikasında 19 sayıyla (58-39) ilk yarının en yüksek farkını yakalayan Galatasaray, devre arasına da 60-44 üstün girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına McCormack'ın skorer oyunuyla giren Galatasaray, 28. dakikanın başında Bost'un 3 sayı çizgisi gerisinden bulduğu basketle farkı 25 sayıya (80-55) çıkardı. Maçın 3. periyodu da 83-63 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle kapandı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf JDA Bourgogne Dijon oldu. Fransız temsilcisi, Caver ve Oniangue'nin elinden 7-0'lık seri buldu ve 33. dakikanın başında farkı 13 sayıya indirdi. Hücumda üretemeyen Galatasaray, savunmada ise yaptığı top kayıpları sonrasında rakibinin skor bulmasını önleyemedi. Yakaladığı ivmeyle üst üste sayılar bulan ve oyuna ortak olmasını bilen JDA Bourgogne Dijon, 39. dakikada 92-92 beraberliği sağladı. Galatasaray, bitime 50 saniye kala Prepelic'in serbest atış çizgisinden bulduğu 1 isabetle 93-92 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, devamında iyi savunma yapsa da hücum süresinin son saniyesinde Caver'in turnikesine engel olamayınca 94-93 geri düştü. Kalan sürede konuk takım 2 sayı daha buldu ve Galatasaray, mücadeleyi 96-93 kaybetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar gruptaki 2. yenilgisini yaşadı. JDA Bourgogne Dijon ise ilk kez kazandı.

BAŞANTRENÖR MITROVİC'E TEPKİ

Galatasaray taraftarları, 25 sayı farkla öndeyken yaşanan mağlubiyetin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, mücadelenin bitiminden sonra soyunma odasına giderken tepki gösterdikleri Mitrovic'in istifası yönünde tezahüratlarda bulundu.

Bu sırada Mitrovic, kendisine küfür eden taraftarlara karşılık verince tartışma yaşandı. Galatasaray Kulübü çalışanları tecrübeli başantrenörü soyunma odasına götürdü.

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