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Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Son dakika haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu Rıdvan Yılmaz ile güçlendirmeyi hedefliyor. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'a İskoçya'dan transfer müjdesi geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 13:01
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ENES CEVAHİRCİ
Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Galatasaray'da Trabzonspor maçında alınan 5-1'lik galibiyet sonrası yüzler gülüyor.
Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı dönen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yönetim transferde harekete geçmeye hazırlanıyor.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray transferde önceliğini sol bek bölgesine verdi.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

3 kulvarda mücadele eden Cimbom rotasyonlu kadro kurmak için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Galatasaray'ın gündemindeki en önemli isimlerin başında Rıdvan Yılmaz geliyor.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk milli sol bek oyuncusuna onay verdi.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Rıdvan son oynanan Hibernian maçında takımının ilk golünü kaydetti.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

İSKOÇYA'DAN MÜJDELİ HABER!

Ransgers'in efsane futbolcusu ve yorumculuk yapan Neil McCann, Rıdvan Yılmaz'ın devre arasında Rangers'tan ayrılacağını duyurdu.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Neil McCann, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta oynayacağı sürenin az olması nedeniyle Galatasaray'a transfer olacağını ifade etti.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

İskoç ekibinin Anass Salah-Eddine'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Rıdvan'ın kadroda düşünülmediği de aktarıldı.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

BBC Sportscene'e konuşan Neil McCann,"Eğer Rıdvan'ın Türkiye'ye dönmesi için bir isteği olursa Galatasaray'ın teklifi var.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Bence Rıdvan teklifi kabul eder.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Rangers sol bek transferi yapmazsa Rıdvan'ı kesinlikle satmamalı" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Hellas Verona'nın da Rıdvan ile ilgilendiği belirtildi.

Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

Bu sezon İskoçya'da 16 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol katkısı sağladı.

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