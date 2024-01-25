Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi
Son dakika haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu Rıdvan Yılmaz ile güçlendirmeyi hedefliyor. Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'a İskoçya'dan transfer müjdesi geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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3 kulvarda mücadele eden Cimbom rotasyonlu kadro kurmak için birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'ın gündemindeki en önemli isimlerin başında Rıdvan Yılmaz geliyor.
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk milli sol bek oyuncusuna onay verdi.
Rıdvan son oynanan Hibernian maçında takımının ilk golünü kaydetti.
İSKOÇYA'DAN MÜJDELİ HABER!
Ransgers'in efsane futbolcusu ve yorumculuk yapan Neil McCann, Rıdvan Yılmaz'ın devre arasında Rangers'tan ayrılacağını duyurdu.
Neil McCann, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'ta oynayacağı sürenin az olması nedeniyle Galatasaray'a transfer olacağını ifade etti.
İskoç ekibinin Anass Salah-Eddine'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Rıdvan'ın kadroda düşünülmediği de aktarıldı.
BBC Sportscene'e konuşan Neil McCann,"Eğer Rıdvan'ın Türkiye'ye dönmesi için bir isteği olursa Galatasaray'ın teklifi var.
Bence Rıdvan teklifi kabul eder.
Rangers sol bek transferi yapmazsa Rıdvan'ı kesinlikle satmamalı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Galatasaray'ın yanı sıra Hellas Verona'nın da Rıdvan ile ilgilendiği belirtildi.
Bu sezon İskoçya'da 16 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol katkısı sağladı.
22 yaşındaki sol bekin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Rıdvan'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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