Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a transfer olacak mı? İskoçya'dan müjdeli açıklama geldi

İskoç ekibinin Anass Salah-Eddine'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Rıdvan'ın kadroda düşünülmediği de aktarıldı.

BBC Sportscene'e konuşan Neil McCann,"Eğer Rıdvan'ın Türkiye'ye dönmesi için bir isteği olursa Galatasaray'ın teklifi var.